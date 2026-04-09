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Cinema Sobrinho de Michael Jackson envia recado especial ao Brasil antes de estreia de cinebiografia "Oi, Brasil. Estou animado em anunciar que a pré-venda de ingressos já está disponível"

O legado de Michael Jackson ganhará uma nova dimensão nos cinemas e com um rosto familiar. Intérprete do Rei do Pop na aguardada cinebiografia Michael, o ator Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, enviou um recado especial ao público brasileiro às vésperas da estreia do longa, marcada para o dia 23 de abril.

Em um vídeo divulgado nessa quarta-feira 8, o artista celebrou a conexão histórica entre o Brasil e o tio, destacando o carinho dos fãs e a importância do País na trajetória do ícone da música A mensagem rapidamente repercutiu entre admiradores, que aguardam ansiosos pela produção.

Recado ao Brasil reforça conexão com o legado de Michael

Na gravação, Jaafar demonstrou entusiasmo com a chegada do filme aos cinemas e fez questão de valorizar o papel do público brasileiro na história de Michael Jackson.

"Oi, Brasil. Estou animado em anunciar que a pré-venda de ingressos já está disponível. O Brasil sempre fez parte da história do Michael e mal posso esperar para celebrar o legado dele com vocês", declarou.

A fala criou ainda mais expectativa pela estreia, e também reacendeu o reconhecimento da forte base de fãs que o artista construiu no País ao longo das décadas.

Semelhança impressiona e viraliza nas redes

Desde as primeiras imagens divulgadas do filme, Jaafar tem chamado atenção pela semelhança física e vocal com o tio. Nas redes sociais, fãs destacam desde o timbre de voz até trejeitos e movimentos de dança.

Não faltam comentários comparando o ator ao astro em diferentes fases da carreira, alguns chegam a brincar que ele "renasceu" como Michael. O próprio Jaafar, no entanto, já afirmou que encara as comparações com naturalidade, vendo nelas uma homenagem ao legado familiar.

Ligação com o Brasil vai além do filme

A relação de Jaafar com o Brasil não começou agora. Em 2019, o artista gravou o clipe da música Got Me Singing no Rio de Janeiro, mais precisamente na comunidade do Vidigal.

Na época, ele já demonstrava conforto com a atenção do público e com as comparações inevitáveis com o tio. A experiência no País ajudou a fortalecer ainda mais sua conexão com os fãs brasileiros, agora renovada com a estreia do longa.

Segredo mantido por um ano surpreendeu a família

Apesar da ligação direta com a família Jackson, Jaafar optou por manter em segredo, por cerca de um ano, que interpretaria Michael nos cinemas, decisão que surpreendeu até os parentes mais próximos.

"Minha mãe foi ao set uma vez, mas ela não sabia o que esperar. Mesmo durante o processo de preparação, não contei para ela por um ano inteiro. Ninguém na minha família soube. Quando ela me viu na tela, ficou de queixo caído", revelou Jaafar à revista Interview.

O momento, segundo ele, foi especialmente emocionante, já que a transformação exigida pelo papel tornou difícil até para a própria mãe reconhecê-lo.

O que esperar do filme

Dirigido por Antoine Fuqua, o filme promete retratar diferentes fases da vida do artista, explorando tanto o brilho de sua carreira quanto os conflitos pessoais que marcaram sua trajetória.

A produção também traz nomes como Colman Domingo, Nia Long e Miles Teller no elenco, além de revisitar momentos icônicos da carreira do cantor, desde os tempos de The Jackson 5 até sua consagração mundial.

Com estreia confirmada para o próximo dia 23 nos cinemas brasileiros, Michael chega cercado de expectativa e com a responsabilidade de apresentar às novas gerações a história de um dos maiores artistas de todos os tempos.



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