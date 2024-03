Sociedade da Neve: derrota no Oscar revolta web, veja comentários nas redes

A- A+

Em meio ao sucesso entre o público, o filme 'A Sociedade da Neve' (Netflix) despontou como um dos candidatos ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. No entanto, neste domingo (10), foi anunciado que o vencedor da categoria foi o britânico 'Zona de Interesse', que retrata a vida de um comandante nazista em sua casa, ao lado do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia.

A derrota do representante espanhol não agradou ao público que foi às redes sociais se manifestar por meio de memes, é claro. Alguns comentários relatam certa incoerência por um filme britânico representar uma categoria que dá luz aos "outsiders", já outros brincam que o Oscar foi quem perdeu o filme sobre a jornada dos uruguaios nos Andes.

sociedade da neve vc nunca sera esquecido.. pic.twitter.com/gWJDO2xGWK — duda mundo (@edoardaworld) March 11, 2024

Algumas das reações foram munidas de 'fancams' do filme, ou seja, vídeos curtos com momentos marcantes da produção para atrair o interesse de mais pessoas.

sociedade da neve não perdeu o oscar, foi o oscar que perdeu sociedade da neve pic.twitter.com/RMcqUyco8H — keka (@raredser) March 11, 2024

A criatividade dos internautas brincou até com cenas que viralizaram de outra produção. No post abaixo, a revolta pela derrota é ilustrada com um célebre momento da segunda temporada de The White Lotus (HBO), quando a personagem de Jennifer Coolidge dispara uma arma dentro de um iate. Veja:

ROUBARAM A MINHA SOCIEDADE DA NEVE QUE CANALHASpic.twitter.com/BO6BYIDo7W — eli. ⊃∪∩ (@swiftlantsv) March 11, 2024

Outros posts brincam com uma realidade paralela em que 'A Sociedade da Neve' faturou todos os prêmios ou que o tempo vingaria a produção.

vou viver em uma realidade paralela em que a sociedade da neve ganhou todos os prêmios possíveis do mundo porque esse filme merece tudo e mais um pouco pic.twitter.com/gqt54wFq18 — sam. (@darecelest) March 11, 2024

Aclamado pela audiência, um outro usuário do X disse que o filme seria o vencedor popular na premiação.

a sociedade da neve é o vencedor do povo https://t.co/ZpAbG8Hd2P — thomaz (@thisdracarys) March 11, 2024

