A- A+

rio de janeiro Sócio de famosa galeria de arte de NY é encontrado morto em apartamento no Jardim Botânico, no Rio Agentes do Corpo de Bombeiros encontraram vítima com "perfurações de arma branca"

Sócio proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova York, Brent G. Sikkema, de 75 anos, foi encontrado morto dentro de um apartamento no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (15). O americano, coproprietário da Sikkema Jenkins & Co, foi assassinado dentro do imóvel, que é de sua propriedade, na noite desta segunda-feira, com perfurações de arma branca (perfurocortantes, como tesouras, estiletes e chaves de fenda).

O Corpo de Bombeiros confirmou que atendeu a um chamado, chegando ao local às 23h05, quando foi encontrado o morto em um imóvel na Rua Abreu Fialho, na altura do número 15.

Naquele momento, a vítima ainda não havia sido identificada, sendo descrita apenas como um “homem de aproximadamente 65 anos, vítima de golpes de arma branca”. O corpo foi encaminhado para o IML, no Centro do Rio, para a realização de perícia.

Sikkema fundou a galeria em 1991, como o nome de Wooster Gardens, em homenagem à sua localização original, na Wooster Street, segundo o portal especializado Artnet. A galeria “apresenta grandes nomes como Kara Walker e Sheila Hicks, bem como fotógrafos em crescimento, incluindo Nikki S. Lee e Deana Lawson”, de acordo com a publicação.

A instituição exibe obras em várias mídias, como pintura, desenho, instalação, fotografia e escultura. Em sua programação inclui importantes artistas consagrados como Jeffrey Gibson, Arturo Herrera e Vik Muniz, além de talentos emergentes. A galeria também colabora diretamente em exposições e projetos com outros artistas.

Brent Sikkema começou seu trabalho em galeria em 1971 como diretor de exposições no Visual Studies Workshop em Rochester, Nova York. Sikkema abriu sua primeira galeria em 1976 em Boston, Massachusetts.

O outro sócio da galeria, Michael Jenkins, trabalhou em vários projetos com a galeria desde a inauguração em 1991. Em janeiro de 1996, ingressou na galeria como diretor. Tornou-se sócio em 2003.

Veja também

EGOT Com Emmy, Elton John se torna 19º EGOT; saiba o que é e veja todos os artistas da seleta lista