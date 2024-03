A- A+

LITERATURA Socorro Acioli e Stênio Garde, autores cearenses, participam de evento literário no Recife Na Livraria Jaqueira, a Companhia das Letras vai promover o lançamento do "Oração para desaparecer" e a celebração do romance "A palavra que resta"

A Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, no Bairro do Recife, vai receber um bate-papo e sessão de autógrafos de dois livros de autores cearenses editados pela Companhia das Letras: “Oração para desaparecer”, de Socorro Acioli, e “A palavra que resta”, de Stênio Gardel. O evento ocorre no dia 2 de abril, a partir das 18h.

A ocasião marca o lançamento de “Oração para desaparecer”. A obra conta a história de uma mulher que, sem lembrança nenhuma de seu passado, precisa reconstruir a vida em um lugar completamente desconhecido, apenas com a língua portuguesa como porto seguro. Socorro Acioli, sua autora, é professora e coordenadora da especialização em escrita e criação da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Com “A palavra que resta”, publicado originalmente em 2021,Stênio Gardel foi vencedor, na categoria tradução, do National Book Awards, um dos prêmios de literatura mais tradicionais dos Estados Unidos. Primeiro romance do escritor, o livro acompanha a trajetória de Raimundo, homem analfabeto, que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler.

Além da conversa entre os autores, o público vai poder adquirir os livros e autografar seus exemplares. O acesso ao evento é gratuito, sujeito à capacidade do auditório. Para os interessados, as senhas serão distribuídas a partir das 11h do dia 2 de abril.

Serviço:

Lançamento do livro “Oração para desaparecer”, de Socorro Acioli, e celebração do livro “A palavra que resta”, de Stênio Gardel

Quando: 2 de abril, a partir das 18h

Local: Livraria Jaqueira (Rua Madre de Deus, 110, Paço Alfândega, Bairro do Recife)

Acesso gratuito



Veja também

BBB 24 No BBB 24, Bin teme por rejeição e Davi é consolado após briga do ''Sincerão''