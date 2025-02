A- A+

LITERATURA "Aponto Meu Lápis Com Faca": livro da cearense Socorro Nunes será lançado em livraria no Recife Lançamento acontece nesta quinta (20) na Livraria do Jardim, na Boa Vista; na ocasião haverá bate-papo com convidados

Cearense de nascimento, mineira de moradia, mas com o Recife como "terra de coração". Assim é a trajetória de vida e de obra da escritora Socorro Nunes, que lança nesta quinta-feira (20), às 18h, na Livraria do Jardim, Boa Vista, o livro "Aponto Meu Lápis Com Faca".



A obra, seu primeiro livro de contos, após quatro escritos de poemas, traz no título o resgate de memórias de quem, literalmente, apontou lápis com faca.



A própria Socorro Nunes, em entrevista nesta segunda-feira (17) à Rádio Folha, conta sobre o retorno de leitores sobre o título dado a sua mais recente publicação.



Escritora Socorro Nunes | Crédito: Rafael Melo/Folha de Pernambuco





"O título dá nome ao primeiro conto, em que a narradora é uma escritora que vive numa cidade muito pequena chamada por mim, no livro, de 'Morada Velha'. Esse é um território onde a maioria dos personagens é de mulheres bonitas e com vida difíceis".



Tenho tido retorno de leitores que me dizem que apontavam seus lápis com faca, então mexe com a memória das pessoas", contou Socorro.

Ainda de acordo com a escritora a fonte para inspiração dessas personagens tem a ver com a sua própria vida no Sertão.



"Saí do Ceará por voltas dos 19 anos, vivi toda minha infância nesse contexto árido. O título (do livro) é polissêmico e aponta para muitas possibilidades de interpretação, mas eu poderia dizer que 'Aponto Meu Lápis Com Faca" pode significar, dentre outras coisas, aponto a minha vida com uma faca, cortante e que enfrenta a dureza dos dias em que essas mulheres vivem", complementa.



Sabem para onde ir,

apesar da opressão

Como sobreviventes a situações difíceis e diversas, as mulheres do livro de Socorro Nunes "sabem com muita clareza para onde querem ir, apesar do contexto de opressão".



Os contos do livro - da Editora Urutau (2024) - perfazem exatamente caminhos que questionam o que é viver em um lugar árido, com determinados traços culturais de uma vida conservadora, mas com o intuito da sobrevivência à opressão.

"Aponto meu lápis com faca, quero conservá-lo sempre afiado para laçar as palavras que saltam das vozes que escutam de trás da porta, e na praça principal, quando camiunho em círculos à procura do nada" (TRECHO DO LIVRO)

SERVIÇO

Lançamento do livro "Aponto Meu Lápis Com Faca", de Socorro Nunes

Bate-papo após o evento, com participação de Pedro Américo e de Rejane Pascoal

Quando: Quinta-feira (20), às 18h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim



Preço do livro: R$ 52

