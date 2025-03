Sofia Freire representa Pernambuco no Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo

A- A+

Dividinddo a programação com grandes nomes internacionais como Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Sepultura e artistas nacionais, a exemplo de Marina Lima, a pernambucana Sofia Freire fará sua estreia no Lollapalooza Brasil 2025, que acontece entre os dias 28 e 30 de março, em São Paulo.



A artista é a única pernambucana a se apresentar no palco principal do evento, no dia 30 de março, dividindo a noite com Terno Rei, Michael Kiwanuka, Foster The People e Justin Timberlake.



Acompanhada de Miguel Mendes (teclados) e Homero Basílio (percussão e beats), Sofia chega ao Lolla com seu terceiro álbum, "Ponta da Língua", que figurou em diversas listas dos melhores discos de 2024.



Sobre o álbum

"Ponta da Língua" encerra o período que a artista passou sem lançamentos, por conta de um bloqueio criativo que enfrentou durante a pandemia de Covid-19. Durante esse período de introspecção, Sofia sentiu uma forte necessidade de se expressar, mas não conseguia encontrar as palavras certas.



Foi então que surgiu o conceito do álbum, inspirado na ideia de que algo está "na ponta da língua, mas não sai...". Com o tempo, as letras foram ganhando forma, e o conceito do disco se concretizou em torno da língua, que, além de ser responsável por identificar sabores, também é o meio pelo qual nos comunicamos e transmitimos nossos pensamentos e sentimentos.







“Ponta da Língua” vem se destacando na cena musical brasileira desde seu lançamento em março de 2024. O álbum foi eleito um dos 50 melhores discos de 2024 pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).



O disco mistura dark pop com toques experimentais, com nove faixas que exploram temas como crise existencial, regeneração e amadurecimento. Sofia é a responsável pela composição, produção e gravação do disco, que reflete sua autenticidade artística.



Um novo caminho artístico

Com "Ponta da Língua", Sofia Freire apresenta seu terceiro álbum, e o primeiro em que assinou sozinha a produção. Seus trabalhos anteriores foram "Garimpo" (2015), produzido ao lado de Homero Basílio, Chiquinho e Chinaina, e "Romã" (2017), produzido por ela, Homero e Chiquinho.



Poesias musicadas

Recifense, Sofia Freire iniciou sua carreira com o lançamento de seu primeiro álbum, "Garimpo" (2015), no qual poesias de diversos autores, incluindo de sua irmã Clarice Freire, estavam presentes.



O disco também contou com a colaboração de Felipe S (Mombojó), cujos escritos se entrelaçaram à musicalidade de Sofia, que mesclou música eletrônica com piano erudito.



O segundo álbum, "Romã", surgiu após a premiação do Natura Musical e trouxe uma abordagem focada exclusivamente em versos rimados por mulheres, marcando uma nova fase na carreira de Sofia.



Nova Fase no Lolla

No Lollapalooza Brasil 2025, Sofia Freire se apresentará com um repertório que transita entre o dark pop e sons experimentais, características marcantes de "Ponta da Língua". A artista promete trazer para o palco a profundidade e a autenticidade de suas novas músicas, além de passear por seu repertório anterior.

"Estou ansiosa e feliz para me apresentar no Lollapalooza Brasil. É uma oportunidade enorme de mostrar meu trabalho e compartilhar meu universo, tudo que está na ponta da língua através da música", afirma Sofia.

Além de apresentar o novo álbum, Sofia também promete uma apresentação recheada de emoções, trazendo músicas de seus discos anteriores.



Outros projetos

Além da carreira solo, Sofia integrou a banda de Gilberto Gil durante a turnê "Refavela 40" e, ao lado de Regis Damasceno, participa do projeto Dracena, capitaneado por Alessandra Leão, Isaar e Karina Buhr (trio que formou, nos anos 1990, o grupo Comadre Florzinha).



Ela também participou de álbuns de artistas como Eddie (no disco "Atiça"), Flaira Ferro (em "Virada na Jiraya") e Babi Jacques e Lasserre (no álbum "Sóis").





