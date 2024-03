A- A+

Música Sofia Malta lança "Não Vim no Mundo Pra Ser Pedra", seu EP de estreia; ouça Com a produção musical assinada por Luccas Maia, a cantora apresenta em quatro canções uma sonoridade pop, com uma linguagem repleta de humor e sarcasmo

A pernambucana Sofia Malta lança, nesta sexta-feira (28), nas plataformas de música, seu EP de estreia "Não Vim no Mundo Pra Ser Pedra". Com a produção musical assinada por Luccas Maia, o compilado que passeia pela música pop e suas vertentes trazendo refrões marcantes, conta com quatro faixas autorais. Lançado pelo selo Muzak Music, o novo trabalho chega acompanhado por um visualizer da faixa-título.

Após o aperitivo do que estava por vir com sua carreira de cantora, com os singles "Nosso Amor", "Tirar de Letra" e "Nem Em Pensamento", Sofia Malta apresenta "Não Vim ao Mundo Pra Ser Pedra", faixa foco do seu novo EP homônimo. "Soa quase um manifesto da vida, onde as mensagens de força, coragem e sede de viver se fazem presentes", diz o seu material de divulgação.

O EP explora da temática do amor fazendo uso dos jogos de palavras e um quê de humor e sarcasmo nas composições. "As canções têm cada uma a sua singularidade. Cada uma vai para um canto, uma vertente minha e elas se encontram na estética porque bebem na mesma fonte. Todas elas têm refrões chicletes, viciantes. São músicas fortes para ficar na cabeça.", contou Sofia Malta.

Sobre o EP

Inspirado em uma frase da dramaturgia clássica de Mário de Andrade, o título "Não Vim ao Mundo Pra Ser Pedra", foi o ponto de partida para a artista conceituar esse trabalho.



"Com direção de Bia Lessa e A Barca dos Corações Partidos, fizemos de Macunaíma uma rapsódia musical, processo de peça que durou aproximadamente um ano e meio entre ensaios e apresentações. Esse evento impactante me trouxe essa frase como uma espécie de lema na bagagem. Junto a isso tenho um livro de poesias lançado que se chama Pronta pra Nascer", contou.



Assista:

A partir desse processo, a pernambucana se debruçou sobre a temática da "chegada ao mundo", que culminou com o lançamento do seu EP de estreia, que tem como grande questionamento o papel da artista no mundo e sua grande descoberta.

"O que vim fazer aqui?, esse me parece ser o principal fio condutor do EP: me dar conta da vida e querer acima de todas vivê-la - à minha maneira. Acho que vocês vão encontrar uma Sofia viva. De muitas cores, literalmente. Interessada na vida, nas experiências, no outro e também em si mesma. Muitas Sofias se descobrindo profundamente: romântica ao passo que irrevogavelmente livre, acima de todas as coisas, sonhadora. Uma Sofia que descobriu a que veio.", finalizou.

Veja também

BBB 24 Web aponta fala racista de Fernanda contra Davi no BBB 24