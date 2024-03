Sofia Malta lança single "Nosso Amor" e anuncia novo EP; ouça

A- A+

A cantora e compositora Sofia Malta apresenta seu novo single "Nosso Amor". A faixa, que precede o seu novo EP, chega como uma balada romântica envolvente, passeando por uma estética ainda pouco explorada por Sofia. A canção, que vem acompanhada por um visualizer, vai ao ar nesta sexta-feira (14) nas plataformas de streaming, via Selo Muzak Music.

Entre um jogo de palavras e suas vivências amorosas que não deram certo, Sofia se debruça com todo seu exagero e intensidade para apresentar a música que foi inspirada em desencontros e frustrações amorosas diversas, guardadas a sete chaves na caixinha do subconsciente, que vieram à tona nesse jogo com as palavras. A canção nasceu pelo refrão e entre uma brincadeira entre a escrita e o tema.

"O refrão nasceu primeiro – a única do EP que foi concebida assim. A letra veio da continuidade desse refrão, que foi surgindo como uma brincadeira de escrita com radicais semelhantes (amor, mote, morte, mato, mata) que tinham se mostrado pra mim até então.", explicou.

"Nosso Amor" traz na sua estética uma nova vertente sobre a obra de Sofia Malta, que diferente de seus outros singles, chega embalada por uma sonoridade pop, com um refrão catártico, como se representasse o expurgo do sentimento alimentado pelas frustrações. "Essa é uma música diferente das outras, mas ainda muito com a minha cara, com essa coisa dramática, exagerada, teatral. Tanto sonoramente como a estética audiovisual", completou.

Entregando um pouco da sua maneira de se colocar no mundo e na arte, esse single, que tem a produção musical assinada por Luccas Maia, vem abrir os caminhos do novo EP da pernambucana, que se propõe a experimentar uma nova possibilidade sonora, em que busca trilhar.

FICHA TÉCNICA

Composição e voz - Sofia Malta

Baixo, guitarra, teclados, backing vocal e programações - Luccas Maia

Teclados - Guga Fonseca

Produção musical: Luccas Maia

Produção artística: Marcelo Soares

Gravado no: Estúdio Muzak (Recife-PE)

Técnico de gravação e edição: André Oliveira

Mixado por Bruno Giorgi no Estúdio O Quarto (Rio de Janeiro-RJ)

Masterizado por André Oliveira no Estúdio Muzak

Imagens: Uhgo

Designer: Gabriela Prestes

Figurino: Camila Ferza

Assistente de figurino: Thaís Arruda

Cenografia: Sumaya Nascimento

Maquiagem: Natália Brown

Cabelo: Emília Anjos

Assessoria de imprensa: Beca Gouveia

Assessoria de redes sociais: Brincantes Music - Publicidade e Marketing

Distribuição digital: ONErpm

Realização e Selo: Muzak Music

