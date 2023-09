Sofia Vergara deixa programa de calouros na TV americana após piada de colega de bancada

A- A+

A atriz Sofia Vergara abandonou o palco do programa "America's Got Talent", na última quarta-feira (13), por conta de uma piada feita pelo comediante Howie Mandel, seu companheiro de bancada. Segundo a imprensa americana, Mandel teria feito uma brincadeira sobre o recente status de solteira de Vergara — o ator Joe Manganiello, com quem ela era casada, teria pedido o divórcio em julho.

Não é a primeira vez que a atriz colombiana se irrita com seu colega jurado. Nesta mesma temporada do programa, Mandel chegou a dizer para um dos concorrentes no programa: “Se você está procurando solteiros elegíveis, deveria ter conversado com Sofía porque ela está no mercado agora."

Criticado por supostamente ter constrangido Vergara, Mandel se defendeu: "As pessoas acharam isso cruel e insensível. Se você vê a Sofia (no momento da piada), ela dá um grito depois de se aproximar de mim e acha engraçado. Ela disse: 'sim', então ela tem um ótimo senso de humor e eu não faria nada para machucar um um amigo ou um colega de trabalho."

Ele acrescentou: "Acho que todos que estão disponíveis acreditam que são o par perfeito para Sofia. Não acho, Sofia, para ser sincero... ela não precisa da minha ajuda. Ela realmente não precisa. Acredito que ela os defenderá. Quero dizer, ela é uma grande amiga, uma pessoa brilhante, empresária, uma potência, um incrível senso de humor. Ela verifica todas as caixas, então quem acabar com Sofia será muito, muito sortudo."

America's Got Talent vai ao ar na NBC às terças e quartas-feiras às 20h (horário do leste dos EUA).

