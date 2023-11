"Sofro com dores nas articulações por ser alto demais, já fiz 3 cirurgias", diz ex-BBB Alan Passos

A- A+

O participante do Big Brother Brasil 5, Alan Passos, desde a adolescência se considera uma pessoa do esporte. Ele gosta de musculação, corrida e é atleta competidor de futebol americano no Brasil.



Porém, sempre sofreu de dores articulares, principalmente nos ombros e no joelho, por conta de sua altura — ele tem 1.97m. Segundo ele, sua musculatura não acompanhou o crescimento do corpo o que lhe rendeu várias cirurgias. A primeira delas aos 19 anos no joelho.

— Eu sempre tive dores nas articulações. Precisei fazer cirurgias nos dois joelhos, nos ombros, na lombar. E por sentir essas dores e não querer parar de praticar esportes, sempre tomei muito anti-inflamatório e corticoides — explica o engenheiro mecânico em entrevista ao Globo.

Por tomar esses remédios ao longo dos anos, no ano passado, ele começou a sentir as contraindicações. Seu corpo inchou, as dores se intensificaram e começou a prejudicar seu desempenho cucampo. Passos decidiu procurar um médico e fazer exames. Foi constatado que seus rins e seu fígado estavam irritados e que ele precisaria mudar sua rotina para algo mais saudável.





— Hoje o meu percentual de gordura está nos 5%, estou me sentindo bem, consigo ter um treino mais efetivo, tenho mais disposição, pego mais peso, tenho mais força. Tenho conseguido uma performance maior nos meus treinos e as dores cessaram — diz ele.

Confira a entrevista:

Você mudou seu estilo de vida por sentir dores no corpo. Como foi isso?

Eu sempre fui um cara do esporte. Desde a minha adolescência pratico academia e hoje jogo futebol americano e concorro pelo campeonato brasileiro. O que acontece é que agora estou com 45 anos e querendo ou não, o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis. Eu sempre tive dores nas articulações. Precisei fazer cirurgias nos dois joelhos, nos ombros, na lombar. E por sentir essas dores e não querer parar de praticar esportes, tomei muito anti-inflamatório e corticoides. A vida inteira. E infelizmente no ano passado a conta começou a bater na porta.

O que aconteceu?

Comecei a me sentir muito inchado, com dores. Decidi procurar médicos e fazer uma bateria de exames. Os resultados apontaram que meu fígado e meus rins estavam irritados e inflamados de tanto remédio que eu estava tomando há anos e então resolvi fazer uma mudança completa: parei de tomar os remédios e comecei a me alimentar melhor.

O que causa as dores nas articulações?

Acredito que seja algo hereditário. Minha mãe também passou por todas as cirurgias que eu fiz. Nos dois joelhos, nos dois ombros. Eu tenho uma artrose muito grave no ombro, tanto que os médicos já disseram que não há nada mais a ser feito, a não ser colocar uma prótese, mas isso quer dizer que eu precisaria deixar de fazer musculação e futebol americano, o que eu não estou preparado no momento. Outra questão é que eu sou um cara muito alto, tenho 1.97m, e antigamente as coisas não eram feitas para pessoas altas. Minha cama era menor do que eu, meu chuveiro batia no meu peito. Então eu sempre precisava me encurvar para realizar as menores coisas o que acaba com a minha coluna. E a minha musculatura não acompanhou o meu desenvolvimento. Tanto que aos 19 anos eu estava fazendo a minha primeira cirurgia no joelho. Hoje me sinto bem, consigo ter um treino mais efetivo, tenho mais disposição, pego mais peso, tenho mais força. Tenho conseguido uma performance maior nos meus treinos e as dores cessaram. Para um cara de quase 46 anos, esses resultados são de um atleta de alta performance. Eu estou me sentindo muito bem.

Como está a sua alimentação hoje?

Sempre fui um cara magro com percentual de gordura muito baixo. Depois dos exames, comecei a me consultar com um endocrinologista. A minha dieta, basicamente é a base de muita proteína e pouco carboidrato. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, aqui é a ‘cidade do camarão’. Como muito peixe e frango. Não sou muito da carne vermelha. Tendo um arroz e uma proteína eu já me dou por satisfeito. Isso no almoço e no jantar. Eu tento manter esse equilíbrio durante a semana e aos finais de semana eu posso extravasar um pouco e como doces que eu amo. Por exemplo, um sorvetinho. Além disso, faço musculação todos os dias da semana, e ao menos 40 minutos de esteira ou corrida na praia.

Veja também

FAMOSOS Veja personalidades que já foram diagnosticadas com lipedema