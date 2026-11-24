A- A+

LUTO Sogra de Gabriel Félix faz homenagem ao influenciador Influenciador morreu aos 29 anos, por causas ainda não esclarecidas

Sogra de Gabriel Félix, que morreu no último dia 19 aos 29 anos, Rosileuda Abreu compartilhou uma homenagem ao influenciador em sua conta no Instagram. Ao lado de uma foto com o genro e sua família, a contadora e criadora de conteúdo diz que sente a morte do rapaz como "quem perde um filho".

"Você chegou como genro, mas logo ocupou um espaço que não se explica apenas por laços [sanguíneos], construiu um lugar próprio, feito de carinho, respeito, presença e amor pela nossa família", escreveu a mãe de Isabelle Abreu. "Ver a sua caminhada e o jeito que você cuidava da minha filha e da minha neta me deu a certeza de que eu tinha ganhado mais um filho. Vai ser difícil olhar para frente sem a sua voz, o seu sorriso e o seu jeito de ser."

"Que Deus te receba em paz e dê força para todos nós que ficamos com a saudade. Te amo para sempre, meu filho e genro."

Marido de Rosileuda, Wagner Abreu respondeu à postagem, dizendo que o luto por Gabriel "está doendo muito".

Isabelle, mais conhecida como Xsbel nas redes sociais, anunciou a morte do noivo em postagem emocionada em 20 de novembro. Eles estavam juntos desde 2021 e ficaram noivos em 2025. Os dois tiveram uma filha, Amelie, de 3 anos.

Em contato com o Estadão, a assessoria de Isabelle afirmou que Gabriel passou mal durante uma partida de futebol na noite da quinta-feira, dia 19. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Veja também