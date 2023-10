Sogra de Kayky Brito presta apoio à filha em meio a rumores de separação: "Acalma seu coração"

A- A+

Sogra de Kayky Brito, a chef de cozinha Didi Dalcanale usou as redes sociais para prestar apoio para a filha em meio aos rumores de separação entre a jornalista Tamara Dalcanale e o ator, que recebeu alta hospitalar, nesta semana, após 27 dias internado em estado grave devido a um atropelamento. "Filha, acalma seu coração. Logo seu mundo estará completo", escreveu a mãe da jornalista, por meio de comentário no Instagram.

Nesta semana, foram divulgadas novas imagens registradas pelas câmeras de segurança do quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro — local onde estava Kayky Brito, com o amigo e apresentador Bruno de Luca, no momento em que ocorreu o acidente. Na ocasião, Kayky aparece abordando uma mulher e tentando dar um beijo em seu rosto. Bruno de Luca então o afasta. As imagens foram divulgadas pelo programa "Domingo espetacular", no último domingo (01).

Nas redes sociais, rumores dão conta de que Tamara teria deixado o ator no Rio de Janeiro e dado um ponto final no relacionamento de ambos após a divulgação do tal vídeo. Os dois vivem em Curitiba, no Paraná, e são pais de Kael, hoje com quase 2 anos, Felipe, de 7 anos, e Carolina, de 5.

Desde que o assunto veio à tona, Tamara passou a receber apoio de seguidores nas redes sociais. "Querida, você fez sua parte, cuidou do pai do seu filho. Ele precisa amadurecer muito pra ser o homem que espera", afirmou uma internauta. "As pessoas aqui nos comentários tirando deduções precipitadas baseadas em fofocas de redes sociais", rebateu outra pessoa. Na mesma publicação, a mãe da jornalista também deixou o seu apoio para a filha.

