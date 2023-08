Sogro de Larissa Manoela, que teve família chamada de "macumbeira" pela mãe da atriz, se posiciona

A- A+

Paulo Henrique Frambach, pai de André Luiz Frambach e sogro de Larissa Manoela, fez um post enigmático nas redes sociais na manhã desta terça-feira (22). Ele, que costuma publicar pequenos textos em seu perfil no Instagram, escolheu desta vez um que fala sobre o "culto à mentira". O texto é creditado à Joanna de Ângelis, um espírito tratado pelo médium brasileiro Divaldo Franco como sua guia espiritual.

"O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos", diz o trecho.

O post foi feito logo depois que vieram as revelações de que a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, chamou a família do noivo da família de "macumbeira" em uma troca de mensagens. "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu Silvana. André Luiz Frambach e sua família seguem o espiritismo. A mãe de Larissa Manoela é católica e o pai é evangélico.

Mãe de Larissa Manoela não aceita relacionamento da filha

Em seu primeiro pronunciamento desde que o conflito com a filha foi exposto pelo "Fantástico" no domingo passado (13), Silvana confirmou ser contra o relacionamento da filha com o ator André Luiz Frambach. "Aceitei, mas não concordei", disse ela em entrevista à "Folha de S. Paulo", sobre a decisão de Larissa Manoela de ir morar com o noivo. A pedagoga afirmou esperar que o rompimento com a filha seja revertido no futuro.

"No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que for preciso", destacou Silvana. "Jamais eu deixarei de ser a mãe dela. Jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, formada apenas por nós três, sempre fomos uma família. E ela sempre foi uma ótima filha."

Ainda à "Folha de S. Paulo", Silvana disse que deixou as atividades de pedagoga há 18 anos para se dedicar exclusivamente à carreira de Larissa Manoela. Diz que foi "empresária, cozinheira e motorista" e ajudou a filha na construção do patrimônio, estimado em R$ 18 milhões.

"Amo a minha filha, e continuarei amando. Tudo o que eu fiz, por anos, foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Sempre perguntamos para a Larissa sobre cada trabalho e esclarecíamos: 'Você não é obrigada a fazer'" afirmou Silvana. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela."

