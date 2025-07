"Sol e Chifre": escritor pernambucano lança, na Flip, romance inspirado no Recife

A- A+

Natural do Recife, o escritor e jornalista Fabson Gabriel Pereira lança este mês o seu primeiro romance, intitulado "Sol e Chifre", na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A feira será realizada de 30 de julho a 3 de agosto.

O livro mistura realismo mágico e referências à tradição popular da capital de Pernambuco. Publicado pela Editora Patuá, "Sol e Chifre" acompanha a trajetória de Lena, uma menina que amadurece precocemente em meio a um ambiente familiar marcado pelo autoritarismo e pela ausência de afeto.

Ao longo das páginas, o livro propõe reflexões sobre identidade, pertencimento e a capacidade de reinventar a própria história.





“É um romance sobre silêncios forçados, afetos negados e a coragem de reescrever o próprio destino. Acompanhamos Lena desde a infância até a velhice, em uma trajetória marcada pelo abandono, pela opressão familiar e pela exclusão. Privada do direito de estudar e sonhar, ela enfrenta a dureza de um lar autoritário, o desprezo da madrasta e o peso de nunca ser vista. Mas o tempo transforma. E Lena descobre, aos poucos, a força de resistir e de reinventar sua própria história. É uma narrativa sobre romper estigmas, encontrar dignidade e ocupar o lugar que sempre lhe foi negado”, afirma Fabson.

A obra também será apresentada ao público na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, onde o autor reside há cinco anos.

Apesar de morar atualmente longe do Recife, o autor reitera que o livro mantém laços profundos com a cultura pernambucana.



“A brasilidade do Recife está presente na linguagem, no humor amargo, na religiosidade popular e na resistência cotidiana dos personagens. Foi uma forma de manter vivas minhas raízes. Mas o que está em jogo vai além da geografia. É um livro que atravessa o que é ser humano, e como, dentro de cada relação, a gente tenta encontrar o nosso lugar no mundo”, destaca o escritor.

Os elementos do realismo mágico presentes em "Sol e Chifre" evocam paisagens simbólicas que remetem ao Recife.



“O título pode soar estranho, mas ele é, justamente, um convite para olhar o que é diferente. A estranheza é uma chance de repensar o que somos e o que herdamos. Sol e Chifre, é por si só, um convite para lembrar que somos feitos de afeto e falta. De encontros e partidas. De dor e reinvenção”, explica Fabson Gabriel Pereira.

O autor também conta que pretende participar da Bienal do Livro de Pernambuco, marcada para outubro de 2025, com o romance. "Tenho muito interesse em levar 'Sol e Chifre' para o evento, principalmente por ser uma oportunidade de apresentar o livro ao público do meu estado de origem e fortalecer essa conexão com as raízes pernambucanas que inspiraram a obra", completa.

Pré-venda

A pré-venda de "Sol e Chifre" já está disponível — clique aqui neste link. Leitores que garantirem seu exemplar antecipadamente devem considerar que o prazo de entrega pode ser um pouco mais longo, já que o livro ainda está em produção e os envios só acontecem após o lançamento oficial.



Para quem pretende participar dos eventos de lançamento, a recomendação é adquirir o livro no próprio dia, garantindo o exemplar em mãos na hora e evitando qualquer espera pelo envio.

