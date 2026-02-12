A- A+

Sol Vega diz estar "em paz" após saída do BBB 26 Sister foi expulsa após episódio de agressão

Expulsa do Big Brother Brasil 26, Sol Vega se pronunciou pela primeira vez nesTa quarta-feira, 11. Em um vídeo publicado nos stories do seu perfil no Instagram, a empresária tranquilizou os seguidores e afirmou que está bem após deixar o programa.

"Já estou aqui em casa. Quero agradecer todo o carinho, toda atenção. Enfim, estou bem. Amanhã (quinta, 12) eu volto aqui para falar com vocês, dar mais detalhes da casa... Estou bem, estou em paz", declarou.

No mesmo vídeo, Sol ainda comentou brevemente sobre o clima no reality: "Tá pegando fogo aquilo lá. Tá terrível."

Entenda o motivo da saída

A desclassificação foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que entrou ao vivo na programação da TV Globo para comunicar a decisão da produção.

Segundo o apresentador, a medida foi tomada após uma discussão entre Sol e Ana Paula Renault. De acordo com o comunicado, a participante "ultrapassou os limites permitidos" e desrespeitou as regras de convivência estabelecidas pelo programa.

Dentro da casa, os demais confinados também foram informados oficialmente sobre a decisão da produção.

Repercussão fora da casa

A saída inesperada movimentou as redes sociais e gerou debates entre fãs do reality. A publicação de Sol teve como principal objetivo agradecer o apoio recebido e sinalizar que irá se pronunciar novamente para esclarecer os acontecimentos.



