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NORTE E NORDESTE Solange Almeida e Zaynara unem forró e beat melody em releitura de "Quem Manda em Mim" Nova versão de aproxima sonoridades do Norte e do Nordeste e chega acompanhada de videoclipe nas plataformas digitais

A cantora Solange Almeida lançou uma nova interpretação para a canção “Quem Manda em Mim”, desta vez com arranjos voltados ao forró e participação da paraense Zaynara, nome associado à difusão do beat melody.

A faixa chegou aos serviços de streaming na última (11), enquanto o videoclipe estreou no YouTube na sexta-feira (12).

A parceria nasceu a partir de um encontro entre as artistas durante as gravações do programa Caldeirão com Mion, realizadas no fim do ano passado.

Segundo Solange, a admiração pelo trabalho da cantora paraense foi imediata e acabou motivando a colaboração.

“Conheci a Zaynara durante uma gravação do Caldeirão, no final do ano passado, e fiquei encantada com o talento dela. Depois ouvi ‘Quem Manda em Mim’ e adorei a música. Quando surgiu a ideia de fazermos essa versão juntas, fiquei muito feliz. A Zaynara é uma artista incrível, muito talentosa, e foi uma alegria dividir esse trabalho com ela”, afirma Solange.

Para Zaynara, o encontro musical vai além da gravação de uma faixa e representa um diálogo entre diferentes identidades culturais brasileiras.

A artista destaca que a união entre suas referências amazônicas e a trajetória de Solange no forró evidencia a diversidade da produção musical do país.

“Gravar com a Solange é muito especial porque ela representa uma história linda do forró e da música nordestina. Eu venho do Norte, trazendo minhas raízes amazônicas, e acredito que essa parceria mostra a força que a música brasileira tem quando diferentes regiões e gerações se encontram. É uma troca de muito respeito, aprendizado e admiração”, afirma a cantora.

A intérprete também ressalta o desafio de apresentar uma nova leitura para uma música já consolidada junto ao público.

Segundo ela, o objetivo foi imprimir novas características à composição sem descaracterizar os elementos que contribuíram para sua popularidade.

“‘Quem Manda em Mim’ já é uma música que conquistou o público de uma forma muito forte, então revisitar esse sucesso foi um desafio gostoso. A gente procurou trazer uma nova energia para a canção, sem perder a essência que fez tantas pessoas se identificarem com ela. É uma versão que tem muito da nossa personalidade e da nossa verdade como artistas”, completa.

O lançamento acontece em meio às celebrações juninas, período que, para Zaynara, reforça o simbolismo do projeto. A cantora avalia que a colaboração estabelece uma conexão entre diferentes regiões do Brasil por meio da música e das tradições populares.

“O São João é uma celebração que fala de encontro, de tradição e de afeto. Poder cantar ‘Quem Manda em Mim’ ao lado da Solange, uma artista que faz parte da história do forró, deixa tudo ainda mais especial. É como construir uma ponte entre o Norte e o Nordeste através da música, levando nossas raízes para todo o Brasil”, diz Zaynara.



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