Solange Almeida fará show gratuito na Praça do Derby, nesta segunda-feira (23)

A cantora Solange Almeida anunciou nas suas redes sociais que fará um show gratuito no Recife nesta segunda-feira (23). A apresentação será às 16h, na Praça do Derby, e integra uma turnê promovida pela Eletrobras. Nesta manhã, uma equipe trabalhava na montagem do palco.



Belém, no Pará, foi a primeira cidade escolhida para receber o projeto “Turnê Eletrobasilidade”, com show de Gaby Amarantos no Portal da Amazônia. Na última quinta-feira (19), o sambista Dudu Nobre fez apresentação “surpresa” no Méier, no Rio de Janeiro.

Depois do Recife, a próxima cidade a receber a turnê será Florianópolis, em Santa Catarina. Assim como ocorreu nos outros lugares, a atração só será divulgada na véspera da apresentação.



"Uma iniciativa para exaltar o ritmo e a diversidade cultural do nosso povo. Nossa energia não tme igual. A força e a vontade de vencer é o que nos une", afirmou Soalnge Almeida, em seu Instagram, ao falar sobre o conceito do projeto.

