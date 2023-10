Lesão nas cordas vocais e no pulmão: Solange Almeida fala dos danos causados pelo uso de "vape"

A- A+

Por influência de amigos, que garantiram "Isso aqui é água, é feito a base de água, não tem nicotina". Foi assim que a cantora Solange Almeida - ex-Aviões do Forró - revelou, em entrevista no domingo (15), a um programa da TV Record, que começou a usar o chamado "vape" ou cigarro eletrônico.



Mesmo que tenha sido por "apenas" oito, nove meses, o uso do cigarro trouxe consequências à voz da artista que perduram até os dias atuais. De acordo com relato da própria cantora, houve lesão nas cordas vocais e no pulmão.



"Quando eu fiz um exame aprofundado, descobri que eu estava com uma lesão nas cordas vocais e mais ainda no pulmão", contou ela, que segue em tratamento com fonoterapia para aliviar a voz e eventuais dificuldades respiratórias, ainda em decorrência do uso.





Repercussão

No seu perfil oficial no Instagram, Solange Almeida voltou a falar sobre o assunto, já que, após a entrevista, houve repercussão sobre o assunto.

"Amores, tô vendo muita gente comentando sobre a matéria (...) O meu relato do uso do cigarro eletrônico aconteceu em 2020. Deixei de usar em 2021 ainda na pandemia. Estou bem. Fiz todos os tratamentos para o pulmão e as cordas vocais", escreveu ela.

Ainda na entrevista, Solange confessou que os danos causados pelo cigarro fizeram com que ela perdesse a vontade de cantar:

"Comecei a ficar com a mucosa ressecada, dificudade para cantar e para respirar. Eu perdi toda a vontade do mundo de cantar".

Fumava escondido do marido

Mensalmente, pelo menos 15 cigarros eletrônicos eram consumidos por Solange Almeida. Outro fato revelado por ela foi de que escondia o vício do marido.



"Tinha que ficar tudo em off porque não queria que as pessoas soubessem", lembrou.



A pedido da filha, a cantora voltou aos palcos, assim como passou a fazer sessões de terapia e fonoaudiologia.

