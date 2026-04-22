Solange Couto agradece Ana Paula por comentário e diz que se desculpará pessoalmente
Depois de Ana Paula Renault dizer no Bate-Papo BBB que não queria que o público a "cancelasse" fora da casa, Solange Couto agradeceu a ex-rival de Big Brother Brasil 26 pelas palavras após a final. Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou o trecho do programa comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor em que a mineira a defende e ainda chamou a campeã de "a maior jogadora da edição".
"A final do BBB 26 foi linda. Cheguei agora em casa e a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui para parabenizar, me desculpar e agradecer a [Ana Paula]", escreveu Solange Couto em sua postagem "Parabenizar pelo seu merecido primeiro lugar, foi a maior jogadora da edição, autêntica e mereceu cada centavo destes [mais] de 5 milhões de reais, parabéns Ana!"
"Quero me desculpar pelas coisas que falei e, constrangida, reconheci meu erro em rede nacional, reconheço aqui nas minhas redes e me desculparei pessoalmente assim que te ver, quero muito isso. E muito obrigada por suas palavras neste vídeo, pela empatia e defesa. Assim que te encontrar falarei isso pessoalmente, é genuíno, é de coração."
• Se animou para o BBB 27? Veja como se inscrever e concorrer a uma vaga
• Pubalgia: conheça o diagnóstico que a ex-BBB Laís Caldas enfrenta no final da gravidez
• Após vitória no BBB 26, Ana Paula reencontra família e se emociona com recado da madrasta
O que Ana Paula falou sobre Solange Couto?
Logo após ser declarada a vencedora do BBB 26, Ana Paula foi ao Bate-Papo BBB, onde descobriu que Solange foi eliminada com mais de 94% dos votos do público. Chocada, a campeã lembrou que ela mesma já havia enfrentado o cancelamento após suas participações no BBB 16 e na edição de 2018 de A Fazenda. "Eu sei o que é isso, as pessoas não nos conhecem."
A jornalista ainda reforçou que as brigas e discussões dentro do reality acontecem em um contexto muito diferente da vida real. "[Solange] realmente me falou coisas fortes, isso não dá para negar. Mas acontece que é uma mulher extraordinária, tem uma jornada incrível, uma baita atriz e não faz sentido algum nessa altura do campeonato ter o cancelamento de Solange Couto, Dona Jura", disse Ana Paula no Bate-Papo.
Com 75,94% da média dos votos na final, Ana Paula foi a grande vencedora do BBB 26, faturando R$ 5,7 milhões, além dos prêmios acumulados ao longo dos últimos 100 dias. A mineira derrotou Milena e Juliano Floss, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.