Atriz Solange Couto é o primeiro nome entre os famosos anunciados para o Camarote do BBB

Anúncio foi adiantado antes do início do programa, marcado para depois da novela "Três Graças", nesta segunda (12)

Atriz Solange Couto é o primeiro nome anunciado para o Camarote do BBB26Atriz Solange Couto é o primeiro nome anunciado para o Camarote do BBB26 - Foto: Globo/Manoella Mello

Depois dos Pipocas, os famosos. Aos menos o primeiros nome que vai integrar a nova edição do relality, que começa nesta segunda-feira (12), foi anunciado antes mesmo do programa começar.

A atriz Solange Couto, conhecida pelo bordão "Né Brinquedo Não", com a personagem Dona Jura em  "O Clone" (2001), é a primeira participante da ala dos famosos.

O anúncio foi feito no primeiro intervalo da nova novela global, ""Coração Acelerado".

Todos os nomes serão conhecidos logo mais, após a novela "Três Graças", quando for dado o start oficial do reality - este ano composto por Pipocas, Famosos e ex-participantes.

 

Os Pipocas
Dez participantes de cinco Casas de Vidro já foram escolhidos pelo público, com a pernambucana Maxiane entre eles, com votação de 60,15% do público.

Natural de Nazaré da Mata, Mata Norte pernambucana, a sister de 32 anos é a oitava representante do estado a participar do Big Brother Brasil. 

Maxiane é mãe de Joaquim, de 3 anos. Ela foi escolhida junto a um brother do Rio Grande do Norte, na Casa de Vidro do Nordeste, instalada em Salvador (BA).

