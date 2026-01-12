A- A+

BBB26 Atriz Solange Couto é o primeiro nome entre os famosos anunciados para o Camarote do BBB Anúncio foi adiantado antes do início do programa, marcado para depois da novela "Três Graças", nesta segunda (12)

Depois dos Pipocas, os famosos. Aos menos o primeiros nome que vai integrar a nova edição do relality, que começa nesta segunda-feira (12), foi anunciado antes mesmo do programa começar.



A atriz Solange Couto, conhecida pelo bordão "Né Brinquedo Não", com a personagem Dona Jura em "O Clone" (2001), é a primeira participante da ala dos famosos.



O anúncio foi feito no primeiro intervalo da nova novela global, ""Coração Acelerado".



Todos os nomes serão conhecidos logo mais, após a novela "Três Graças", quando for dado o start oficial do reality - este ano composto por Pipocas, Famosos e ex-participantes.









Os Pipocas

Dez participantes de cinco Casas de Vidro já foram escolhidos pelo público, com a pernambucana Maxiane entre eles, com votação de 60,15% do público.



Natural de Nazaré da Mata, Mata Norte pernambucana, a sister de 32 anos é a oitava representante do estado a participar do Big Brother Brasil.



Maxiane é mãe de Joaquim, de 3 anos. Ela foi escolhida junto a um brother do Rio Grande do Norte, na Casa de Vidro do Nordeste, instalada em Salvador (BA).

