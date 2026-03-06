Solange Couto dispara contra Jordana por postura na Prova do Líder: "festeja a derrota do outro"
Atitude de advogada durante a 8ª Prova do Líder de Resistência do BBB 26 foi criticada pela atriz, que imitou sua forma de andar
A atriz Solange Couto, em conversa com Chaiany e Gabriela após a eliminação das duas da Prova do Líder de Resistente, comentaram sobre o olhar de Jordana para Alberto Cowboy quando Gabriela deixou a suspensão cair durante a dinâmica, na madrugada desta sexta-feira (6).
"Desgraçada, olhou na hora", criticou a desempregada. Solange Couto começa, então, a relatar uma situação que aconteceu mais cedo, dentro da casa mais vigiada do Brasil. Segundo a atriz, após uma aproximação de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, Jordana fez questão de fazer um comentário sobre a postura de uns participantes dentro do BBB 26.
"O que me incomoda aqui, é que as pessoas se vangloriam, festejam a derrota do outro. Uma coisa é você ser o oponente, e dizer: 'pô, perdeu, vou ganhar'. Outra coisa é você ficar sacaneando o outro porque perdeu. Um olhar que seja, já acho uma sacanagem", diz Solange.
Leia também
• BBB 26: Prova do Líder de Resistência completa nove horas de duração; confira quem segue
• Big Brother Brasil: prova do líder que definirá dupla liderança é de resistência
• Alberto Cowboy pensa em apertar o botão de desistência do BBB 26 e desabafa com aliados; veja
"Ela é o tipo de pessoa que festeja quando o outro se f***. Não é só porque ela pode vir a ganhar, é porque o outro se f****. É nojento, entendeu? Ela é assim", disparou Solange.
Gabriela disse que não percebeu a atitude da brasiliense durante a Prova do Líder. Por fim, Solange Couto começa a imitar a forma de Jordana andar quando está indo bem ou mal no jogo. "É a dona da razão", finaliza a atriz, e Chaiany acrescenta: "Ela sabe tudo".