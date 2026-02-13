Solarinas estreia no Carnaval do Recife com encontro de quatro cantoras pernambucanas
Projeto reúne Natascha Falcão, Doralyce, Caetana e Louise em apresentação inédita na Praça do Arsenal, no sábado do Galo
A Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, será palco de um novo espetáculo musical durante o Carnaval do Recife 2026. Na noite de sábado (14), o público assistirá à primeira apresentação do Solarinas, iniciativa que coloca lado a lado as cantoras Natascha Falcão, Doralyce, Caetana e Louise.
Concebido pelo produtor Maurício Spinelli, o projeto foi criado para destacar a produção musical do estado e valorizar a pluralidade de estilos e influências presentes na cena atual.
Leia também
• Zé Manoel apresenta show "Do Sambalanço ao Pagode 90" no Carnaval do Recife
• Trio especial leva frevo, dança e homenagem a "O Agente Secreto" ao desfile do Galo da Madrugada
• Boizinho da Macuca promove cortejo infantil inédito em Olinda, neste sábado (14)
A proposta do show é integrar diferentes percursos artísticos em um repertório que dialoga tanto com tradições nordestinas quanto com linguagens contemporâneas.
No palco, as quatro intérpretes apresentam um espetáculo pensado para o clima festivo da cidade, combinando ritmos, referências e experiências que marcam suas carreiras. A apresentação também busca evidenciar a presença feminina na música pernambucana, transformando o espaço público em um ponto de celebração coletiva.
A estreia do Solarinas integra a programação carnavalesca do Recife Antigo e reforça a diversidade de atrações que ocupam a região histórica durante a folia, reunindo público local e visitantes em shows gratuitos ao ar livre.
SERVIÇO
Solarinas - com Caetana, Doralyce, Louise e Natascha Falcão
Quando: Sábado de Zé Pereira (14/02), às 23h
Onde: Praça do Arsenal da Marinha - Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
*Com informações da assessoria