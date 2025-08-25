A- A+

TEATRO "Soledad - A terra é fogo sob nossos pés" completa dez anos e volta a ser encenado no Recife Espetáculo estrelado pela pernambucana Hilda Torres conta a história

O monólogo “Soledad - A terra é fogo sob nossos pés”, que completa dez anos de trajetória, volta a ser encenado no Recife. As apresentações ocorrem nos dias 2 e 3 de setembro, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho.

A atriz pernambucana Hilda Torres estrela o espetáculo, que é dirigido pela paulista Malú Bazán. Ao longo de uma década, a peça já passou por diversas cidades brasileiras, como São Paulo e Fortaleza, além de países como Uruguai, Espanha, Cuba e Argentina.



No palco, a obra conta a história da militante paraguaia Soledad Barrett Videma, que foi assassinada pela ditadura militar brasileira há cerca de 50 anos, na Região Metropolitana do Recife. O episódio violento ficou conhecido como “O Massacre da Chácara São Bento”.

Com uma trajetória marcada pela luta contra diversas ditaduras na América Latina, Soledad foi morta grávida, entregue pelo próprio companheiro. Conhecido por ela como Daniel, o homem na verdade era o Cabo Anselmo, infiltrado dos órgãos de repressão.

Serviço

“Soledad - A terra é fogo sob nossos pés”

Quando: 2 e 3 de setembro, às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no Sympla



