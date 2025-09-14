Solteira após separação de Orlando Bloom, Katy Perry é alvo de rumores sobre affair com político

A- A+

Atração principal do The Town neste domingo (14), Katy Perry está em uma nova fase pessoal. Em junho deste ano, rumores davam conta de que o casamento da artista com Orlando Bloom tinha chegado ao fim. Noticiada pela revista "People", a separação entre a cantora e o ator — pais da pequena Daisy, de 5 anos — acabou sendo confirmada após a informação vazar para a imprensa. Mas com um adendo: o divórcio teria ocorrido de maneira totalmente amigável.



Em recente entrevista à emissora americana NBC, há algumas semanas, Bloom deixou um quê de mistério no ar. "Estamos ótimos", afirmou o ator, enquanto promovia o novo filme "The cut". O que ele quis dizer era que... ele e Katy estão "ótimos" separados. Sim, a rigor, o divórcio não alterou a boa relação entre ambos. "Temos a filha mais linda. Sabe quando você deixa tudo em campo, como eu fiz neste filme? Sou grato por tudo isso. E estamos ótimos. Vamos ficar ótimos. Nada além de amor", reforçou ele.

Affair com ex-primeiro-ministro?

Em 2011, Katy Perry se separou de Russell Brand, com quem foi casada por pouco mais de um ano. Ela se casou com Orlando Bloom em 2019, embora já estivessem juntos desde 2016. Segundo a "People", a separação aconteceu no início da turnê "Lifetimes", em abril.



Desde que a cantora se separou de Orlando Bloom, surgiram, então, rumores de que ela estaria vivendo um romance com o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, de 53 anos. Os dois foram vistos em jantares e encontros algumas vezes, mas nunca confirmaram oficialmente qualquer relação mais sólida.

Amigos de ambos, aliás, vêm alimentando a imprensa americana com informações que dão tração aos rumores. "Os dois tiveram uma conexão instantânea", relatou uma pessoa próxima aos dois em entrevista à revista "People". "Este é um relacionamento que está em fase inicial", entregou outra figura que mantém um vínculo com os artistas.

