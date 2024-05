A- A+

celebridades Solteira, Gracyanne Barbosa vai começar em plataformas adultas: ''Belo não deixava. Agora posso'' Internautas notaram que musa fitness havia deixado de seguir pagodeiro no último fim de semana

Em breve, Gracyanne Barbosa pretende começar uma nova fase: a modelo vai entrar para plataformas de conteúdo adulto. A musa fitness, que se separou de Belo recentemente após a revelação de uma traição sua com o personal trainer Gilson de Oliveira, confirmou ao site Splash que vai começar a publicar em mídias como o OnlyFans.

A ideia de Gracyanne é aproveitar a fase de solteira para iniciar neste universo. Antes, ela não entrava porque o pagodeiro, com quem era casada havia 15 anos, a impedia, de acordo com o jornalista Lucas Pasin, do UOL.

''O Belo não deixava e eu respeitei. Agora posso'', disse. Ela revelou ainda os pedidos que mais recebe dos fãs: ''Pedem muito a minha axila. Sempre. Os gringos pedem demais. Pedem vídeos e oferecem grana por isso. Já ofereceram 25 mil dólares por um vídeo de 1 minuto da minha axila. Eu fiquei com medo e acabei bloqueando a pessoa''.

A modelo ainda afirmou que tem motivações financeiras para a entrada nas plataformas.

No último fim de semana, um novo capítulo da separação de Gracyanne Barbosa e Belo foi acompanhado pelos internautas. Ela deixou de seguir o pagodeiro, afastando possibilidades de uma reconciliação, para alguns fãs.

Por que Belo e Gracyanne terminaram?

O relacionamento dos dois começou em 2007, quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum. À época, havia rumores de que ela teria sido pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo. O fim do casamento entre Gracy e Belo também teria um terceiro elemento envolvido: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo. Gracy confirmou ao jornalista Leo Dias que teve um caso com Gilson.

Um dos casais mais emblemáticos entre os famosos, eles costumavam brincar dizendo que eram tudo um para o outro. Em suas entrevistas, Belo sempre fazia questão de elogiar a parceira, destacando sua beleza, sensualidade e seu papel em sua vida. "Sou completamente apaixonado pela minha mulher e espero que, assim como a escolhi e escolho todo dia para o resto da vida, ela também tenha me escolhido", disse Belo ao Extra no início deste ano.

Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois tentaram contornar uma crise que começou há mais de um ano. Belo teria dado uma segunda chance à esposa desde que soube do caso extraconjugal, mas os dois não conseguiram reverter a crise.

O pivô da separação

Embora tenha afirmado não estar mais na idade para viver romances, Gracyanne parece ter vivido um caso bastante intenso com Gilson de Oliveira. Eles se encontraram no final de 2021, mas foi em 2022 que começaram a treinar juntos. Embora Gilson não fosse o treinador principal da musa, gradualmente eles foram se aproximando mais. Na biografia do Instagram, o rapaz descreve os serviços que oferece como consultoria on-line, de emagrecimento, treino de força e saúde. Ele diz também que trabalha reconstruindo autoestima e confiança.

Gilson costuma compartilhar com frequência vídeos e fotos de seus intensos treinos na academia, o que resultou, há pouco mais de um mês, em sua estreia em competições de fisiculturismo. Em sua primeira disputa, ele foi campeão nas categorias sênior e master, as duas que se inscreveu no campeonato de estreantes 2024.

