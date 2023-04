A- A+

Cantor Solteiro! João Gomes anuncia o fim da relação com Ary Mirelle. Veja o que o artista publicou Fim do namoro foi oficializado após João Gomes apagar fotos românticas no Instagram

Através das suas redes sociais, o cantor João Gomes anunciou, nesta quinta-feira (13), o término ocial do seu namoro com Ary Mirelle. O fim do relacionamento - assumido em dezembro do ano passado - confirmou rumores pela internet, que surgiram depois de o artista apagar as fotos românticas em casal publicadas no seu Instagram.





"Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou", diz a publicação.

O texto segue: "tem amores que são pra vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vim embora. Estou triste"

Confira a publicação na íntegra:





