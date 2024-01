A- A+

BBB 24 Solução para organizar o Raio X do BBB 24 com "fila de chinelos" viraliza nas redes; veja O elenco do BBB 24 encontrou uma maneira inusitada de organizar a fila e ainda conseguir dormir um pouco mais

Acordar cedo para passar pelo Raio X a tempo e não perder estalecas sempre foi uma pedra no sapato dos confinados no Big Brother Brasil. O elenco do BBB 24 encontrou uma maneira inusitada de organizar a fila e ainda conseguir dormir um pouco mais, após sugestão de Vinícius. Eles passaram a marcar o lugar usando uma fila de chinelos.



Organização é tudo, não é mesmo? Os brothers e sisters organizaram a fila para o raio-x com chinelos, e nossa diva achou a ideia genial.



( Reprodução: Globoplay)#TeamWanessaCamargo #BBB24 pic.twitter.com/IYMlArK3Na — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) January 16, 2024



Nas redes sociais, claro, o assunto rendeu muitos comentários, piadas e memes. "Edição icônica. Onde veríamos Wanessa Camargo,Yasmin Brunet na fila de chinelos,como qualquer mortal do INSS aguardando fazer Raio X, de boaça,ajudando até a colocar ordem", escreveu uma pessoa, no X (antigo Twitter). "Que ela é a próxima da fila do chinelo... supra sumo reality", comentou outra.



Edição icônicaonde veríamos, Wanessa Camargo,Yasmin Brunet na fila de chinelos,como qualquer mortal do Inssaguardando fazer Raio X,de boaçaajudando até,a colocar ordem @WanessaCamargo avisando a amiga @yasminbrunet1 que ela próxima da fila do chineloSupra Sumo reality pic.twitter.com/xhEDRsVCNs — Deia•Posso falar em português (@DEIANEVES) January 16, 2024

vinicius deu a ideia de organizar a fila do raio x com as sandálias kkk genial #bbb24 — Bryan (@seubryan7) January 16, 2024

nada mais coisa de pobre do que colocar o chinelo pra guardar a vez na fila muito bom https://t.co/aPSq17qEq3 — maitê (@eguamaana) January 16, 2024

Cara o povo da casa achando de outro mundo fazer segurar lugar na fila com chinelo, nunca foram em um banco em Salvador #BBB24 — Ortega_Camisa16 (@Ortega_camisa16) January 16, 2024

