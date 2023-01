A- A+

MÚSICA Som Brasil abre temporada de 2023 com o show de despedida dos palcos de Milton Nascimento Programa, que vai ao ar nesta quarta-feira (18), será conduzido por Pedro Bial

O global Som Brasil celebra Milton Nascimento em seu programa inaugural de 2023. Marcado para esta quarta-feira (18), após o BBB23, a atração será conduzida por Pedro Bial e vai apresentar o último show do artista carioca no Mineirão, em Minas Gerais.

Gravado em novembro do ano passado, o show "A Última Sessão de Música", da turnê que percorreu o País - e que pelas bandas de cá foi realizado na Arena de Pernambuco em setembro - marcou a despedida de um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB) dos palcos.









Aos 80 anos, e deste pelo menos 60 dedicados à trajetória na música, Milton passou por cerca de 30 palcos Brasil afora para se despedir do público, que lotouos espaços por onde ele passou.





Nomes como Lô Borges e Beto Guedes, entre outros companheiros seus do memorável "Clube da Esquina", participaram do show em Minas Gerais, ocasião em que emocionado, Milton dedicou o show, emocionado, à saudosa Gal Costa (1945-2022), com o cumprimento "Este show é dedicado à minha querida Gal Costa".

