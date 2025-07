A- A+

MÚSICA Som da Terra celebra 50 anos com show no Teatro Guararapes Show "Som da Terra 50 Anos no Cassino do Chacrinha" será no dia 12 de julho, com artistas convidados, calouros, jurados em uma grande homenagem ao Velho Guerreiro

Cinquenta anos não são cinquenta dias. Que o diga a banda Som da Terra, que a cada ano parece fazer uma renovação de votos com a juventude, mas, sem deixar de relembrar (e honrar) sua história, que já perfaz cinco décadas da música pernambucana e brasileira.

O grupo celebrará os seus 50 anos de carreira com o show especial “Som da Terra 50 Anos no Cassino do Chacrinha”, no próximo dia 12 de julho, no Teatro Guararapes, em Olinda. A apresentação irá reviver as passagens do Som da Terra pelo programa do Velho Guerreiro, que foi um grande incentivador e impulsionador nacional da banda, nos anos 1980.

Som da Terra no Cassino

A banda Som da Terra tem 30 trabalhos gravados, sendo três LPs, 19 CDs e oito DVDs, voltados para a música popular brasileira, em especial, a pernambucana.

Foi com o segundo álbum, “No Meio do Mundo” (1985), que emplacaram o seu maior sucesso, “Balança o Saco”, no Carnaval de 1986.

Na época, o LP vendeu 140 mil cópias em apenas dois meses e a banda entrou no radar de Chacrinha que, assim que os conheceu, sentenciou: queria o Som da Terra no seu programa.

E assim foi: o grupo fez seis participações no Cassino do Chacrinha, o que elevou a repercussão do Som da Terra a um patamar nacional.

O Cassino no show

Para os saudosos, o show dos 50 anos do Som da Terra será uma oportunidade de não só celebrar a efeméride e curtir os sucessos do grupo, mas, também, reviver o clima que Chacrinha levava, semanalmente, ao seu Cassino.

Assim como nos programas do Velho Guerreiro, não faltarão artistas convidados. Participarão do show Sarajane, Almir Rouche, Marcos Santana, Michele Mello, Liv Moraes, Marrom Brasileiro, Nádia Maia, Ed Carlos, Kelly Rosa, Christina Amaral, Maestro Forró e Rogério Rangel.

Os famosos calouros também vão passar pelo show. Serão jovens cantores que o Som da Terra também convidou para a festa: Nanda Melo, Aynnã Oliveira, Talita, Roger Tubaki, Matheus Santos, Tampinha, Angélica Lopes e Simone.

Um corpo de jurados “de peso” irá avaliar o desempenho dos calouros e interagir com a banda: José Mário Austregésilo, Maria do Céu, a vice-governadora Priscila Krause, o secretário de Cultura de Bezerros, Eudes Mateus.

E não poderia faltar o próprio Chacrinha, que será interpretado pelo ator pernambucano Luciano Lucas.

“É uma forma também de a gente agradecer, gratidão a Chacrinha, de ter feito o que fez com a gente. Nós fizemos seis programas na época, era o programa mais assistido do país inteiro. Às quatro horas da tarde do sábado, o povo no Brasil inteiro parava para assistir. Então, é uma forma de gratidão, por ele ter dado essa força tão grande ao Som da Terra”, diz Rominho Pimentel, vocalista do grupo.

Repertório

Com certeza, não faltará “Balança o Saco” – que, além de sucesso carnavalesco em 1986, também virou grito de guerra da seleção brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Atlanta, em 1992 –, o irreverente hino do Som da Terra, que já conta 40 anos de lançamento.

Outras canções do grupo, como “Gibão de Couro”, “Na Terra de Lampião” – que integrou a trilha da série “O Bem Amado”, baseada na novela homônima –, “Alfazema”, “São Sebastião”, e de outros artistas, como “Vira Virou” (Kleiton e Kleidir), “Quem tem a Viola” (Boca Livre), “Disparada” (Geraldo Vandré) e tantas outras que cabem em 50 anos de história e em quase três horas de show.

SERVIÇO

Som da Terra 50 Anos, no Cassino do Chacrinha

Quando: 12 de julho, às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no Cecon Tickets

Informações: @somdaterra

