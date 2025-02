''Some sexy songs 4U'': novo álbum de Drake chega ao topo das paradas nos Estados Unidos

A- A+

Notícia de última hora: a música de Drake não morreu. Embora o rapper canadense, o príncipe de longa data do streaming, tenha sido duramente massacrado em uma guerra de diss tracks com Kendrick Lamar no ano passado, e duas semanas atrás Lamar tenha colocado mais lenha na fogueira dessa briga — a cruel "Not Like Us" — no show do intervalo do Super Bowl, o último álbum de Drake chegou ao primeiro lugar na parada Billboard 200.

''Some sexy songs 4U'', um álbum colaborativo com o cantor e produtor PartyNextDoor — com escassa referência à rivalidade de Drake com Lamar — foi lançado no Valentine's Day e chegou ao topo da última parada. Teve o equivalente a 246 mil vendas nos Estados Unidos, incluindo 287 milhões de streams e 25 mil cópias vendidas como um pacote completo, de acordo com o serviço de rastreamento Luminate.

É o 14º título de Drake a ir para o No. 1, contando lançamentos colaborativos, o que o empata com Jay-Z e Taylor Swift no ranking de maior número de álbuns de um artista solo a chegar ao topo da parada da Billboard (os Beatles têm mais álbuns No. 1 do que qualquer um, solo ou grupo, com 19).

O lançamento de ''Some sexy Songs'' também veio depois que Drake processou a Universal Music Group, a gravadora gigante por trás dele e de Lamar, por difamação em ''Not Like Us'' (que foi levemente censurada no Super Bowl). Seu álbum conjunto foi lançado pela Republic, uma gravadora da Universal, junto com a OVO Sound, uma marca da Drake, que é distribuída pela Sony Music, uma concorrente da Universal.

Os números de ''Some sexy songs'' são modestos para Drake, que se tornou um dos artistas mais vendidos da última década. Seus 246 mil ''equivalentes de álbum'' na semana passada — um número composto que combina popularidade em streaming com vendas de unidades à moda antiga — são consideravelmente menores do que os totais da semana de abertura dos dois últimos lançamentos de Drake, ''For All the Dogs'' (402 mil em 2023) e ''Her Loss'', um álbum conjunto com 21 Savage (404 mil em 2022).



Mas é melhor do que os 204 mil que ele teve com ''Honestly, Nevermind'', em 2022 — ainda seu menor número de semana de abertura para um LP de estúdio — e os 109 mil para ''Care Package'', uma coletânea de 2019.

Também nesta semana, “Short n' Sweet” de Sabrina Carpenter sobe cinco posições para o nº 2 após o lançamento de uma versão expandida, e “GNX” de Lamar cai duas para o nº 3, após retornar ao primeiro lugar na semana após sua triunfante aparição no Super Bowl. “SOS” de SZA está em quarto lugar e “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny está em quinto lugar.

