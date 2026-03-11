A- A+

SONS "SomemoS" chega à Caixa Cultural Recife com experiência sonora interativa para crianças Espetáculo gratuito convida público de 6 a 11 anos a explorar sons do cotidiano em sessões aos fins de semana de março

A Caixa Cultural Recife recebe, ao longo do mês de março, o espetáculo “SomemoS”, proposta artística voltada ao público infantil que transforma a escuta em ponto de partida para uma experiência sensorial e coletiva.

Destinada a crianças entre 6 e 11 anos, a atividade, gratuita, acontece a partir deste sábado (14) e domingo (15), se estendendo pelos dias, 21, 22, 28 e 29 de março, sempre com apresentações às 14h e às 17h.

A montagem propõe uma vivência em que o público deixa de ser apenas espectador para se tornar parte do processo criativo.

A ideia central é provocar uma nova forma de perceber os sons ao redor, estimulando os pequenos a ouvir o ambiente de maneira diferente.

O projeto é uma realização do LabEC – Laboratório de Economia Criativa, com criação da CIA Dyanema, e tem origem em uma investigação artística iniciada na França e posteriormente aprofundada no Brasil.



Espetáculo/atividade

A concepção do trabalho é assinada pelos artistas Ronan Gil e Sarah Brabo-Durand. No espetáculo, materiais simples do cotidiano – como água, argila, massas, tecidos e utensílios domésticos – são manipulados para revelar paisagens sonoras pouco percebidas no dia a dia.

A proposta valoriza detalhes acústicos que normalmente passam despercebidos, transformando pequenos gestos em experiências poéticas.

O espetáculo resulta de um longo período de experimentação com crianças brasileiras e francesas. A pesquisa buscou aproximar o universo da música experimental do público infantil por meio de atividades que incentivassem observar, escutar e participar ativamente da criação sonora.

“A gente partiu de um trabalho em escolas para criar um espetáculo para crianças, pensado junto com elas e no qual elas também interagem”, conta o percussionista, pesquisador e professor universitário cuiabano Ronan Gil.

De acordo com o artista, a reação do público costuma variar entre surpresa inicial e rápida curiosidade diante da proposta:

“No início, existe um certo estranhamento. Mas, assim que percebem a dinâmica, há um encantamento. Algumas querem ver, ouvir, tocar, participar. A receptividade é muito diversa, mas também muito positiva”, relata Ronan.

Durante a investigação artística, os criadores perceberam que o processo dialogava diretamente com algo já natural nas crianças: o impulso de experimentar.

A ambientação do espetáculo foi pensada especialmente para a Galeria 2 da Caixa Cultural Recife. O espaço foi adaptado para funcionar como um ambiente imersivo, no qual não existe divisão tradicional entre palco e plateia. Nesse formato, todos compartilham o mesmo território de exploração sonora.

Além da dimensão artística, a proposta também dialoga com questões contemporâneas ligadas à convivência e à educação sensorial.

Ao estimular a atenção auditiva, a interação coletiva e a percepção do corpo no espaço, a experiência se coloca como um convite à desaceleração em um cotidiano marcado pela predominância das telas e estímulos visuais.

Oficina

A programação inclui ainda uma atividade formativa voltada ao público adulto. No dia 19 de março, às 14h, o gestor cultural Lucas Andrade (GO) conduz a Oficina de Empreendedorismo Criativo, que discutirá práticas de gestão cultural, sustentabilidade em projetos artísticos e caminhos para o desenvolvimento de iniciativas no campo da economia criativa.

A participação é gratuita, mediante inscrição no site da Caixa Cultural. São oferecidas 40 vagas.

Selecionado para integrar a programação nacional 2026/2027 da rede Caixa Cultural, “SomemoS” reforça a proposta de ocupar espaços culturais com iniciativas que estimulem a participação do público e ampliem o acesso à arte.

Ao privilegiar a escuta e a interação, o espetáculo propõe uma experiência sensível que envolve tanto crianças quanto adultos em um processo coletivo de descoberta sonora.

SERVIÇO

"SomemoS"

Quando: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de março, às 14h e às 17h

Onde: Caixa Cultural Recife (Galeria 2) - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita - com distribuição de ingressos meia hora antes do início

Informações: Site da Caixa Cultural | @caixaculturalrecife | @somemo.s | @labec.cria

*Com informações da assessoria

