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Encontro

Somos Uôge 2026: painel propõe discussão sobre "Microrrevoluções possíveis e imediatas"

Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura da Folha de Pernambuco foi uma das convidadas do evento para falar sobre iniciativas que produzem transformações reais no mercado gastronômico

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Painel reuniu Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura da Folha de Pernambuco e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker, com mediação da jornalista Dani ArraisPainel reuniu Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura da Folha de Pernambuco e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker, com mediação da jornalista Dani Arrais - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O painel “Microrrevoluções possíveis e imediatas”, na programação do Somos Uôge 2026, nesta sexta (13), no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, levou ao centro da discussão reflexões sobre comportamento, responsabilidade, criatividade e iniciativas que produzem transformações reais na sociedade.  

Quarto e último da série de debates promovidos pelo evento, o painel reuniu Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura da Folha de Pernambuco e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker, mediado pela jornalista Dani Arrais, com atuação em comportamento e sociedade. A conversa abordou como pequenas iniciativas podem impulsionar transformações sociais e ambientais. Em pauta, iniciativas de arte, cultura, gastronomia e experiências que ampliam olhares e criam novas possibilidades.  

“Como jornalista de gastronomia, naturalmente eu vou falar sobre sustentabilidade no mercado de alimentos e bebidas. É um tema sempre aquecido, porque gastronomia, o setor de alimentos e bebidas, food service, é um setor gigante, que emprega milhões de pessoas no Brasil e é formado por várias pontas. E sustentabilidade é uma das pontas mais importantes que tem sido cada dia mais olhada e falada com mais cuidado pelos empresários e todos os atores envolvidos no setor”, detalha Vanessa Lins.

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“A gente considera não só ações externas, mas, sobretudo, as ações internas, ações com os recursos humanos que as empresas mantêm. A qualidade e o bem-estar das pessoas que estão envolvidas nos negócios é algo preponderante hoje. Não se pode falar em restaurantes, lanchonetes, cafeterias, qualquer formato de negócio, se a gente não considerar o bem-estar dos colaboradores” completa a editora de Sabores e Cultura da FolhaPE.

Somos Uôge 2026
A segunda edição do Somos UÔGE, um encontro que conecta grandes nomes da arte, cultura, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Com foco no pilar social do ESG, a programação reúne debates inspiradores, experiências artísticas e iniciativas que valorizam a diversidade, a inclusão e o desenvolvimento social.

“O Uôge foi criado em 2024, com a ideia de democratizar as temáticas de sustentabilidade, ESG, para toda a população de Recife e Pernambuco, e de outros estados do Nordeste. É uma pauta que até então ficava muito centralizada no eixo Rio-São Paulo, e a ideia é a gente trazer essas temáticas que são tão relevantes, latentes, importantes, para a discussão nesse território também” explica Luana Ferreira, co-idealizadora e produtora do Uôge 2026.

Paineis
O evento reuniu personalidades de diversas áreas para compartilhar experiências sobre temas ligados ao comportamento humano, a sustentabilidade, entre outros assuntos relevantes. 

Entre os convidados os paineis do Somos Uôge 2026, a atriz Vera Fischer compartilhou suas experiências de vida para além das personagens que interpreta nas telinhas e telonas.

Vera elogiou a cultura pernambucana, sobretudo o cinema e o teatro produzido no estado. “Acho que Recife é um polo cinematográfico muito importante brasileiro. Eu acho que um dos mais importantes. Os diretores, os atores, os técnicos, as pessoas que trabalham, são pessoas muito organizadas e muito felizes, porque é um cinema que vai para fora do Brasil, vai para longe da ganha prêmios”, disse.

E eu não estou falando só de cinema. Tem também uma  parcela muito boa de teatro. Vocês têm teatros maravilhosos aqui e sempre lotam. As pessoas são muito curiosas para ver teatro. E eu acho que o audiovisual em geral está em Recife.  Tem uma galera muito pesada aqui e eu fico bem assim bem contente de saber que existe isso nesse nosso país. E sempre me trataram com carinho e com respeito”, agradece Vera.

Temas
Ao longo do evento, personalidades variadas debateram temas relevantes para a sociedade. Passaram pelo palco nomes como o da escritora e empreendedora Luana Génot, que abordou o tema dos direitos himanos; o escritor e especialista em comportamento e sustentabilidade, André Carvalhal, que abordou a saúde mental; e oa artista e comunicadora Rita von Hunty, que palestrou sobre diversidade e cultura.

“Tenho muito prazer de estar participando aqui do hoje, mediando uma mesa sobre um tema super importante, que é a relação entre moda e saúde mental, entre sustentabilidade e saúde mental. É a saúde mental hoje está presente em tudo na nossa vida. E felizmente a gente está perdendo o tabu, medo, a vergonha de falar sobre isso. Costumo dizer que os nossos buracos internos são maiores que os da camada de ozônio”, reflete o escritor André Carvalhal.

“Muitas vezes o motivo de a gente estar comprando tanto, gastando tanto, destruindo o planeta, tem a ver com questões internas muito mais profundas. A gente vai examinar e, enfim, investigar todas essas relações aqui na nossa mesa hoje”, completa o escritor.

Além da programação de debates e experiências de cultura e gastronomia, o evento abriu espaço para a produção de cerca de 40 microempreendedores. Com o conceito “A nossa digital é humana”, o Somos UÔGE 2026 amplia o olhar sobre o papel das pessoas nas relações sociais, no ambiente de trabalho e na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo. O evento encerrou a programação com a apresentação da Pitombeira dos Quatro Cantos.


 

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