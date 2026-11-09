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Evento Somos UÔGE: Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura da Folha PE, participa de painel Evento também terá as presenças da executiva Luana Génot, do escritor André Carvalhal e do ator, youtuber e drag queen Rita von Hunty

A segunda edição do Somos Uôge - encontro que combina debates, manifestações artísticas, experiências culturais, gastronomia e empreendedorismo - será promovida na próxima sexta (13), no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, das 11h às 22h, com inscrições pelo Sympla. O evento terá participações especiais de Luana Génot, André Carvalhal, Rita von Hunty e Vanessa Lins, editora de Sabores e Cultura+ da Folha de Pernambuco.



Além da programação de debates e experiências de cultura e gastronomia, a feira apresenta a produção de cerca de 40 microempreendedores. Com o conceito “A nossa digital é humana”, o Somos UÔGE 2026 amplia o olhar sobre o papel das pessoas nas relações sociais, no ambiente de trabalho e na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.



"A proposta é aproximar empresas, poder público, terceiro setor, empreendedores e sociedade civil em torno de temas como direitos humanos, equidade, diversidade, relações humanas e desenvolvimento territorial", descreve a divulgação do encontro. A produção espera receber mais de 2 mil pessoas.

Sobre o Somos Uôge

Idealizado e produzido por Mariana Rocha, da PRO Live MKT, o evento reúne convidados de diferentes áreas para estimular conversas sobre os desafios da sociedade contemporânea.



Entre as participações especiais está a executiva Luana Génot, referência nacional nas discussões sobre diversidade e equidade racial; André Carvalhal, que aborda comportamento e sustentabilidade; Rita von Hunty, com sua contribuição para o pensamento crítico e a educação; e Vanessa Lins, jornalista e editora de Gastronomia e Cultura da Folha de Pernambuco, responsável pelo projeto Quinto Pecado.

“Queremos que o Somos UÔGE seja mais do que um evento de conteúdo. Nossa intenção é criar um ambiente de encontros, escuta e troca, no qual diferentes experiências e perspectivas possam se conectar e gerar novas ideias, parcerias e oportunidades. Nesta edição, reforçamos a dimensão humana da sustentabilidade, mostrando que ela também está nas nossas relações, nas escolhas que fazemos e na maneira como construímos coletivamente a sociedade”, afirma Mariana Rocha.

Painéis

A programação de conteúdo também contará com a participação da jornalista Vanessa Lins no painel “Força Disruptiva – Microrrevoluções possíveis e imediatas”, previsto para as 18h, ao lado de Dani Arrais, com atuação em comportamento e sociedade, e Mônica Bouqvar, do Instituto Me Maker. A conversa abordará como pequenas iniciativas podem impulsionar transformações sociais e ambientais.

A participação de Vanessa amplia a discussão sobre sustentabilidade a partir da gastronomia, destacando como a valorização dos sabores, dos produtores locais e da cultura alimentar pode fortalecer a identidade regional, movimentar a economia e estimular transformações nos territórios.



A proposta é mostrar que sustentabilidade também está relacionada às escolhas de produção e consumo, à valorização dos saberes locais e ao reconhecimento das cadeias produtivas que integram a cultura de uma região.

A abertura contará com o painel “Força Social — Construção coletiva para impacto e humanização”, que reunirá representantes da Neoenergia, do Urbano Vitalino Advogados e da ADEPE, além de Luana Génot. Representada por Shirley Teotônio, a Neoenergia apresentará o case da Escola de Mulheres Eletricistas, iniciativa que conecta qualificação profissional, equidade de gênero e ampliação de oportunidades em um setor historicamente masculino.



Já Carla Ferreira, sócia da área Trabalhista do Urbano Vitalino Advogados, abordará questões relacionadas aos direitos das mulheres, às relações de trabalho e à equidade.

Os painéis foram estruturados para promover conversas acessíveis e provocadoras, conectando experiências e perspectivas sobre construção coletiva, diversidade, inclusão e microrrevoluções possíveis. Saúde mental e relações humanas também atravessam a programação, reforçando a importância da escuta, do acolhimento e da valorização das pessoas.

Economia criativa

Uma das novidades desta edição é a ampliação da feira de economia criativa e circular, que dobrou de tamanho e reunirá cerca de 40 microempreendedores de produtos autorais, artesanato, iniciativas sustentáveis e alimentação. Mais do que um espaço de exposição e comercialização, a iniciativa busca ampliar a visibilidade dos pequenos negócios, estimular a geração de renda e aproximar empreendedores de consumidores, empresas e instituições.

A curadoria valoriza a produção local, a identidade regional e práticas relacionadas à circularidade, reconhecendo o empreendedorismo como uma importante ferramenta de desenvolvimento social e econômico. A proposta é dar continuidade à iniciativa em 2027, fortalecendo a feira como plataforma de oportunidades e conexões para os pequenos negócios.

A gastronomia também estará presente por meio de experiências que valorizam a produção pernambucana, incluindo uma degustação de cafés do estado, com participação prevista da Café do Brejo. A iniciativa reforça a conexão entre cultura alimentar, território e valorização dos produtores locais.

Arte, cultura e experiências

Além dos debates, o Somos UÔGE aposta na arte e na cultura como linguagens capazes de aproximar pessoas e ampliar perspectivas. A programação inclui intervenções circenses, apresentações da Casa Coração e a participação especial de Rita von Hunty.



O encerramento ficará a cargo da Orquestra Pitombeira, valorizando a força da cultura popular pernambucana e sua relação com identidade e pertencimento.

O evento também contará com uma galeria dedicada a artistas com pouca visibilidade, ampliando oportunidades de exposição e contato com novos públicos. A diversidade de expressões artísticas integra a proposta de tornar a experiência mais plural e conectada às diferentes formas de produzir cultura.

Somos UÔGE

A primeira edição do Somos UÔGE foi realizada em 2024, com o propósito de engajar a comunidade local em discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social, ampliando a conscientização e incentivando a participação ativa em questões fundamentais para o presente e o futuro.

Na ocasião, mais de mil pessoas passaram pelo Mirante do Paço, no Bairro do Recife, para acompanhar uma programação com painéis, talks e workshops sobre ESG (ambiental, social e governança), além de apresentações de música, dança, pintura e artesanato. Entre os destaques esteve a participação presencial da Monja Coen, que trouxe uma reflexão sobre conexão emocional com o tema central do evento e a felicidade como propulsora de negócios.

PRO Live MKT

Responsável pela idealização e realização do Somos UÔGE, a PRO Live MKT é uma agência 360° que atua no universo corporativo há quase duas décadas. Sua trajetória é marcada pelo desenvolvimento de eventos e ativações para grandes marcas, como Jeep, Fiat, Santander, Hospital Real Português e APM Terminals.

Com escritórios no Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, a empresa se destaca pela capacidade de adaptação e inovação no mercado, sob a liderança da produtora Mariana Rocha e de uma equipe dedicada à criação de experiências memoráveis e de impacto.

SERVIÇO:

Somos UÔGE 2026

Quando: na próxima sexta-feira (13), das 11h às 22h.

Onde: Mirante do Paço – no Bairro do Recife, Recife/PE

Informações sobre acesso e inscrições no site Sympla.

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