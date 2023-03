A- A+

bbb 23 Sonho de Domitila vira premonição de repescagem do BBB 23; entenda Um sonho que a sister teve no dia 22 de fevereiro viralizou nas redes sociais

Os internautas estão apontando Domitila como a vidente do BBB 23. A sister teve um sonho no dia 22 de fevereiro que viralizou nas redes sociais nesta segunda (20) e está sendo uma "premonição" a respeito da repescagem do programa.

Na ocasião, a pernambucana sonhou com um quarto, onde nove pessoas esperavam por algo - e neste quarto também estavam três camas vazias. E nesta segunda-feira (20), há nove eliminados do reality aguardando uma repescagem. Já as três camas vazias seriam de Bruno Gaga, que desistiu de participar do BBB, e de MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos após serem acusados de assédio a Dania Mendez..

"As 3 camas vazias podem ser interpretadas dessa forma: repescagem por conta de duas expulsões/eliminação & uma desistência que resultaram em 3 desfalques no BBB e por isso as camas vazias. Eu vejo assim", apontou um internauta.

"Essa semana ela [Domitila]sonhou que um homem muito grande vestido de branco entrava na casa com um saco de milho. Homem grande= Dr Fred Nicácio. Saco de milho = Dr Fred é do orixá Oxóssi que a sua oferenda é o milho", apostou outra fã do BBB.

Veja também

Literatura Obra clássica sobre o cangaço ganha nova edição pela Cepe