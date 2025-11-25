A- A+

TEATRO "Sonho Elétrico", peça com Jesuíta Barbosa, chega ao Recife em dezembro Espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro é inspirado em livro de Sidarta Ribeiro

“Sonho Elétrico”, peça que conta com o pernambucano Jesuíta Barbosa no elenco, ganha curta temporada no Recife. Serão três apresentações, de 12 a 14 de dezembro, no Teatro de Santa Isabel.

Com texto e direção de Marcio Abreu, o espetáculo é produzido pela Companhia Brasileira de Teatro, que celebra 25 anos de trajetória. O livro “Sonho Manifesto”, do neurocientista Sidarta Ribeiro, é o ponto de partida para a dramaturgia.



Jesuíta Barbosa interpreta um artista, integrante de uma banda, que é atingido por um raio. Em coma, sua consciência navega pelo limiar entre vida e morte, explorando memórias, sonhos e a possibilidade de despertar para uma nova chance.

Também estão no elenco Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio. A trilha sonora assinada por Felipe Storino, com colaboração de Juliana Linhares, traz uma música do pernambucano Juliano Holanda.

Serviço:

Espetáculo “Sonho Elétrico”

Quando: 12 a 14 de dezembro; sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 25, no Sympla ou na bilheteria do Teatro



*Com informações da assessoria de imprensa.

