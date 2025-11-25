Ter, 25 de Novembro

TEATRO

"Sonho Elétrico", peça com Jesuíta Barbosa, chega ao Recife em dezembro

Espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro é inspirado em livro de Sidarta Ribeiro

Jesuíta Barbosa vive o protagonista de "Sonho Elétrico"Jesuíta Barbosa vive o protagonista de "Sonho Elétrico" - Foto: Ethel Braga/Divulgação

“Sonho Elétrico”, peça que conta com o pernambucano Jesuíta Barbosa no elenco, ganha curta temporada no Recife. Serão três apresentações, de 12 a 14 de dezembro, no Teatro de Santa Isabel. 

Com texto e direção de Marcio Abreu, o espetáculo é produzido pela Companhia Brasileira de Teatro, que celebra 25 anos de trajetória. O livro “Sonho Manifesto”, do neurocientista Sidarta Ribeiro, é o ponto de partida para a dramaturgia. 
 

Jesuíta Barbosa interpreta um artista, integrante de uma banda, que é atingido por um raio. Em coma, sua consciência navega pelo limiar entre vida e morte, explorando memórias, sonhos e a possibilidade de despertar para uma nova chance. 

Também estão no elenco Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio. A trilha sonora assinada por Felipe Storino, com colaboração de Juliana Linhares, traz uma música do pernambucano Juliano Holanda.

Serviço:
Espetáculo “Sonho Elétrico”
Quando: 12 a 14 de dezembro; sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 18h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio
Ingressos a partir de R$ 25, no Sympla ou na bilheteria do Teatro

*Com informações da assessoria de imprensa. 

