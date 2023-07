Sonia Braga é tema de fotobiografia lançada neste sábado, no FIG 2023

Icônica. O adjetivo resume o peso que a atriz Sonia Braga tem para o Brasil. Aos 73 anos, a atriz brasileira contabiliza 59 anos de uma carreira quase mítica com 54 filmes, 26 séries, 10 novelas e quatro peças teatrais, além de campanhas publicitárias.



Mas somente agora, pelas mãos do jornalista e designer Augusto Lins Soares, a atriz ganha a primeira fotobiografia em publicação da Cepe Editora e Edições Sesc São Paulo, intitulada "Sonia em fotobiografia" na Praça da Palavra.



O livro será lançado no 31º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), neste sábado (29), a partir das 15h, dentro da programação da Praça da Palavra Luís Jardim. Na ocasião, Augusto vai conversar sobre a obra com a editora-assistente da Cepe, Gianni Gianni.

“Sonia sempre esteve na lista de personalidades que eu gostaria de fotobiografiar. Ela tem uma história linda na TV e no cinema, passando pelo teatro”, comenta Augusto Lins Soares, que também já assinou as fotobiografias de Chico Buarque ("Revela-te, Chico", Editora Bem Te Vi, 2018) e de Dom Helder Camara ("O Santo Revelado", Cepe, 2019).A obra de 256 páginas revela a trajetória de Sonia, desde quando era criança, até seus dias áureos, com farto reconhecimento internacional, reconhecido, inclusive, pelo jornal The New York Times, como uma das melhores artistas de cinema do século 21.Lançamento de do livro "Sonia em fotobiografia"Neste sábado (29), às15hNo Palco da Praça da Palavra do 31º Festival de Inverno de GaranhunsAcesso gratuitoPreço do livro: R$ 170