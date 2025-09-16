Sônia Braga relembra ex-namorado e parceiro Robert Redford: "Uma beleza serena, inquieta"

Sônia Braga prestou a sua homenagem ao ator e diretor Robert Redford, que morreu aos 89 anos nesta terça-feira (16), em post em suas redes sociais. A atriz brasileira viveu um romance com o americano nos anos 1980. Os dois trabalharam juntos em "Rebelião em Milagro" (1988), segundo longa dirigido por Redford.

"Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Ele sempre buscava mergulhar na alma dos atores em cada cena, perseguindo o instante perfeito. Uma das sequências foi filmada na chamada 'hora mágica' em cinema, que dura apenas alguns minutos na hora do por do sol. Nós a refizemos em vários dias, porque ele acreditava que a atuação não estava como deveria. Entre as filmagens, conversávamos sobre tudo: a vida, as flores, os lugares. Ele queria saber muito sobre o Brasil. Robert amava flores", lembrou Sônia em post no Instagram.

A atriz continuou: "Foi ele quem me levou a conhecer Sundance, para onde voltei muitas vezes e pudemos fazer longas caminhadas juntos. Sempre regressávamos com um buquê de flores selvagens, colhido pelo caminho. Quando 'Milagro' estreou, fomos juntos a Cannes. Eu já estivera lá duas vezes, mas nada se comparava àquele momento - não apenas como atriz, mas também como ser humano. Lembro que ele havia acabado de voltar de uma viagem à Rússia e trouxe de lá um buquê de flores selvagens para mim. O amor pela natureza era um elo profundo entre nós."