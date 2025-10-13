A- A+

LANÇAMENTO SONIKA lança single "Capricorniana", releitura de Tagore que anuncia próximo álbum da banda Faixa estará em "Colateral", disco que deve sair no início de 2026

Novo lançamento da banda pernambucana SONIKA, o single “Capricorniana”, lançado nas plataformas digitais no último dia 26, é uma pequena amostra do próximo álbum, “Colateral”, com previsão de lançamento para o início do próximo ano.

A faixa é uma releitura da canção de autoria de Tagore Suassuna e João Cavalcanti, lançada originalmente no álbum “Maya” (2019), de Tagore. A versão dos autores é um baião elétrico que dialoga com a atmosfera do udigrúdi pernambucano e a linguagem de nomes como Ave Sangria, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.

Vertida para a versão da SONIKA, a canção ganhou uma pegada roqueira muito mais forte e pulsante, com ênfase no peso das guitarras, contrabaixo e bateria, mas, sem perder o sotaque musical nordestino.

“É uma música que já nasceu com muita força, e a gente quis trazer a nossa pegada: deixar ainda mais crua, vibrante e energética, sem perder o respeito à essência de Tagore”, destaca Rafa, vocalista da banda.

“Capricorniana” também ganhou videoclipe: um registro dos músicos da SONIKA, em estúdio (Candocas), executando a canção.

* Com informações da assessoria

Veja também