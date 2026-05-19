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ARTE E SOLIDARIEDADE Sonora Social estreia em Olinda com encontro entre Spok, Mônica Salmaso e Quinteto da Paraíba Concerto beneficente no Teatro Guararapes reúne artistas de diferentes regiões do país e terá renda destinada integralmente ao GAC-PE

O palco do Teatro Guararapes recebe, no próximo dia 29 de maio, a primeira edição do Sonora Social, projeto que une música brasileira contemporânea e ação solidária.

A apresentação acontece às 19h, em Olinda, e terá Spok à frente da SpokFrevo Orquestra, também a cantora Mônica Salmaso, o Quinteto da Paraíba e o pianista Nelson Ayres.

O espetáculo contará com quatro composições inéditas e arranjos criados especialmente para a ocasião, reunindo sonoridades ligadas ao frevo, à música de concerto e à canção popular brasileira.

Ao todo, 25 músicos participam da apresentação, que terá momentos em formações distintas e também números executados coletivamente.

Idealizado em parceria entre o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e a empresa FG4, o evento terá toda a arrecadação dos ingressos destinada à instituição, reconhecida pelo trabalho de acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

Os bilhetes custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira), com vendas antecipadas pela internet.

Segundo a presidente do GAC-PE, Vera Morais, a proposta do projeto vai além da programação artística:

“O evento é uma celebração que acolhe e transforma vidas, priorizando a sensibilidade e o que há de melhor na música brasileira. A gente também reforça que participar é, além de apreciar uma boa música, contribuir diretamente para ajudar vidas”, afirma, em material enviado à imprensa.

Antes do concerto principal, o Sonora Social promove um ensaio aberto voltado exclusivamente para estudantes da rede pública de ensino. A atividade será realizada no próprio teatro, das 15h30 às 17h, também no dia 29.

Para ampliar o acesso do público estudantil, a organização disponibilizará transporte gratuito para alunos, professores e funcionários da rede pública.

Os ônibus sairão às 18h30 do GAC-PE e do Conservatório Pernambucano de Música, ambos localizados na região central do Recife.

Spok destaca que a proposta do espetáculo é criar uma experiência de conexão entre público e artistas.

“O espetáculo faz o público vivenciar uma experiência emocionante, onde cada nota carrega significado e propósito. O Sonora Social é pensado para aproximar pessoas, celebrar a música e criar um momento inesquecível para todo mundo que vier com a gente”, comenta.

Além do caráter beneficente, o projeto pretende fortalecer a circulação da produção musical brasileira contemporânea, promovendo encontros entre artistas de diferentes estados e aproximando novos públicos por meio de atividades acessíveis.

A iniciativa conta com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem realização do Ministério da Cultura, Governo Federal e FG4, com patrocínio da Tecon Suape, Grupo Parvi e Forvia Faurecia.



SERVIÇO

Sonora Social

SpokFrevo Orquestra convida Quinteto da Paraíba, Nelson Ayres e Mônica Salmaso

Quando: 29 de maio (sexta), a partir das 19h

Onde: Teatro Guararapes - Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Cecon Tickets

Instagram: @sonorasocialrecife

Transporte gratuito - Disponível para estudantes, professores e funcionários da rede pública de ensino.

Pontos de encontro (às 18h30):

GAC - Rua Dr. Otávio Coutinho, 310, Santo Amaro - Recife-PE

Conservatório Pernambucano de Música - Avenida João de Barros, 594, Santo Amar - Recife-PE

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