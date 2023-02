A- A+

LEGADO Sony busca adquirir metade do catálogo musical de Michael Jackson Nos últimos dois anos, a Sony pagou mais de US$ 500 milhões para adquirir o catálogo de Bruce Springsteen

A gigante japonesa Sony busca adquirir metade do catálogo musical de Michael Jackson pelo valor potencialmente recorde de US$ 800 milhões a US$ 900 milhões, informou a revista americana "Variety".

Se os herdeiros que controlam o patrimônio do falecido Rei do Pop concordarem com a venda, ela poderia incluir metade dos interesses que eles detêm e os direitos sobre a cinebiografia em produção "Michael" e sobre a comédia musical "MJ: The Musical".

O acordo, que incluiria outro comprador ao lado da Sony, informou a Variety, poderia se tornar a maior venda de todos os tempos do setor cada vez mais cobiçado de catálogos musicais.

Com a revolução do streaming, os direitos musicais de artistas mortos ou vivos, mas considerados atemporais, tornaram-se ativos preciosos, uma vez que aqueles que os detêm ganham dinheiro a cada reprodução, um ganho que se soma aos proveitos em caso de reprodução da música no rádio e em filmes ou propagandas.

Nos últimos dois anos, a Sony pagou mais de US$ 500 milhões para adquirir o catálogo de Bruce Springsteen, e a Universal Music adquiriu os direitos das obras completas de David Bowie por US$ 400 milhões. No fim de janeiro, o cantor canadense Justin Bieber vendeu os direitos de seu catálogo musical para a empresa Hipgnosis por US$ 200 milhões.

Nesse contexto, o valor antecipado para o catálogo de Michael Jackson é particularmente impressionante, até porque não diz respeito à totalidade dos direitos, ao contrário das negociações comuns no setor.

O ex-integrante do Jackson 5, que morreu em 2018, aos 50 anos, após uma carreira solo lendária, deixou um dos catálogos musicais mais lucrativos do mundo.

Veja também

BBB 23 Recado de Tina no BBB repercute entre os participantes; confira reações