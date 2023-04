Sopa com ossos e lámen: o que Joyce Hasselmann e Cameron Diaz fazem para manter o peso; vídeos

A- A+

A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann faz sucesso nas redes sociais com o seu novo estilo de vida. Ela eliminou 22kg em 1 ano e dois meses de reeducação alimentar e atividades físicas. Fazendo sua própria "comida de verdade", a ex-parlamentar divide sua rotina saudável com seguidores no Instagram, onde compartilha suas receitas.

Uma de suas primeiras etapas no processo de emagrecimento foi fazer uma dieta liquida por cerca de 40 dias em que só tomava caldos brodos, também conhecidos como sopas proteicas, que são preparações com ossos e cartilagens de animais como boi, peixe e frango cozidos em água por longos períodos —algumas receitas falam em até 48 horas.

Não há contraindicações para o consumo de caldo de ossos na alimentação. Ele tem poucas calorias e pode ser uma alternativa para aproveitar as partes normalmente descartadas do animal, porém, o caldo brodo não substitui uma sopa com pedaços de carne ou frango, visto que este tipo de sopa é apenas o líquido obtido ao ferver ossos e alguns legumes, que é coado depois do cozimento.

A ex-deputada ainda revela que seu caldo é mais concentrado para obter os benefícios do colágeno e garantir uma pele mais firme e cabelos saudáveis durante o processo. Segundo ela própria, queria evitar o “aspecto de leão de circo pobre” causado pelas restrições alimentares.

Joice prepara a sopa cortando todos os legumes e vegetais em pedaços grandes e colocando-os em uma panela com os talos das ervas e os demais ingredientes — incluindo a galinha caipira e os pés de galinha.

Em seguida, complete a panela com água fria para ajudar os legumes a liberar o sabor aos poucos e leve ao fogo por duas horas. À medida que a água for fervendo, acrescente mais água para o caldo não secar. Quando estiver pronto, coe o caldo e leve para a geladeira. Para que a receita fique mais saudável, retire a gordura que sobrar após o resfriamento. Em seguida, congele o caldo em porções fracionadas para facilitar o dia a dia.

Lámen de Cameron Diaz

Não é só Hasselmann que segue a dieta e acredita nos poderes das sopas. Outra celebridade, internacional, que é famosa por seus caldos é Cameron Diaz. Ela é adepta da boa forma e uma alimentação saudável, já disse que faz jejum intermitente e aposta em uma dieta mediterrânea. Porém, um dos grandes trunfos da atriz é o lámen instantâneo que ela prepara mudando alguns ingredientes e deixando-o com alto valor nutricional.

Esta sopa original é composta principalmente de caldo, mas também pode ser adicionado macarrão, alguma carne, frango ou peixe, bem como vários legumes, cogumelos e ovos, que podem ajudar a emagrecer. Além disso, um de seus elementos-chave é a tara, um molho espesso que pode conter sal, missô, molho de soja e até vinagre.

A única desvantagem que normalmente se encontra com o prato é o seu alto teor de sódio, o excesso desta substância pode acabar levando a problemas de saúde, como aumento do risco de problemas cardiovasculares, problemas de pressão arterial, doenças renais e até obesidade.

Por isso, não é recomendado consumi-lo em excesso, nem se deixar levar pelas versões instantâneas que costumam ter menor valor nutricional.

Por meio de sua conta no Instagram, Cameron divulgou um vídeo em que mostra como faz sua receita. A atriz deixa claro que o objetivo desta refeição, além de encher o estômago, é aproveitar tudo o que tem dentro de casa. “Chamo a isto de lámen com o que quer que você tenha”, explicou em sua publicação. “Eu uso o clássico pacote de lámen instantâneo e lavo um pouco com os vegetais que tenho na geladeira”, diz.

Diaz mistura dois pacotes de macarrão com três xícaras de caldo de galinha, meia xícara de cenoura picada, aipo, shitake e brócolis. Adicione alho picado, cebolinha, gengibre e molho de pimenta, uma colher de chá de óleo de gergelim, o suco de meio limão, uma colher de chá de vinagre de arroz e um ovo. Para finalizar, polvilhe coentro picado por cima.

