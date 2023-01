Sophia Valverde faz sua estreia como dubladora na animação O Grande Mauricinho

A- A+

Baseado na obra do escritor Terry Pratchett, O Grande Mauricinho tem roteiro assinado pelo premiado roteirista Terry Rossio, de grandes produções como ‘Shrek’ e ‘Aladdin’. No Brasil, o longa chega aos cinemas em 16 de fevereiro com um elenco de dubladores de peso, encabeçado por Sophia Valverde (‘As Aventuras de Poliana’) e Marcelo Adnet (‘Tá No Ar’).

O filme conta a história de Mauricinho, um gato falante que viaja de cidade em cidade oferecendo-se para resolver problemas de infestação de ratos. Ele convoca seu parceiro Kinho, um menino que toca flauta muito bem, e os ratos marcham para longe da cidade para o alívio dos habitantes. Mauricinho pega o dinheiro da recompensa e vai até uma distância segura para contar e dividir os ganhos com Kinho… e com os ratos!

Pode até parecer, mas não são ratos comuns – eles falam, usam roupas e sonham com uma ilha paradisíaca onde ratos e humanos vivem juntos em paz. Tudo vai bem com o “golpe dos ratos” até que eles chegam à cidade de Bad Blintz, onde conhecem uma garota obcecada por livros, Marina, que os leva em uma aventura para resolver um grande mistério da cidade.

“Para mim, o interessante é que este é um filme para toda a família. Então, crianças de 8 ou 9 anos estarão assistindo e uma das principais preocupações era: como fazer esta história se tornar acessível para esse público? Como construir personagens interessantes e divertidos, pelos quais eles irão se apaixonar? Marina, por exemplo, é uma personagem muito inspiradora. Ela é inteligente e é totalmente destemida. Em nosso filme, realmente procuramos realçar essas características dela”, conta Andrew Baker, produtor de O Grande Mauricinho.

