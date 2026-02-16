Seg, 16 de Fevereiro

Relacionamento

Sophie Charlotte confirma fim de namoro com Xamã

A declaração veio após rumores de que o casal teria se separado novamente

Sophie Charlotte confirma fim de namoro com Xamã - Foto: Divulgação

Sophie Charlotte confirmou o fim do relacionamento com Xamã no domingo, 15, durante entrevista ao Gshow. Ao chegar a um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, acompanhada do irmão, Ângelo Wolf, a atriz foi questionada sobre o status do namoro e respondeu de forma direta: "Sim, estou solteira."

A declaração veio após rumores de que o casal teria se separado novamente. Na noite anterior, os dois marcaram presença em camarotes diferentes durante o desfile da Série Ouro, o que intensificou as especulações.

Histórico do relacionamento
Sophie e Xamã assumiram o romance em julho de 2024, após se aproximarem nos bastidores do remake de Renascer, na TV Globo, em que interpretaram Damião e Eliana. A primeira aparição pública aconteceu no Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA).

O casal já havia se separado anteriormente, durante o Carnaval de 2025, e reatado meses depois, em maio, quando foram vistos juntos em viagem a Paris.

Discrição e nova fase
Apesar da exposição profissional, os dois mantiveram o relacionamento de forma discreta, com poucas aparições e raras publicações conjuntas nas redes sociais. Atualmente, ambos integram o elenco da novela Três Graças, da TV Globo.

Com a confirmação pública de Sophie, o relacionamento chega ao fim mais uma vez. A atriz ainda não comentou os motivos da separação.

