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Sophie Charlotte e Xamã são vistos de mãos dadas e alimentam rumores de reconciliação

Casal tinha se aproximado nos bastidores do remake de Renascer, em 2024, e aparecia junto desde então, até o fim do relacionamento

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Sophie Charlotte e Xamã são vistos de mãos dadas e alimentam rumores de reconciliaçãoSophie Charlotte e Xamã são vistos de mãos dadas e alimentam rumores de reconciliação - Foto: Reprodução / TV Globo

Em meio a rumores de uma possível reconciliação, Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados de mãos dadas enquanto faziam compras em shopping no Leblon, no Rio, nesta quinta-feira, 4.

O casal que havia confirmado a separação durante o Carnaval deste ano apareceu juntinho em uma joalheria do centro comercial, onde foram vistos provando peças e carregando sacolas de algumas lojas. Eles foram fotografados pela AgNews e as fotos foram publicadas pela revista Quem.

 

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O casal tinha se aproximado nos bastidores do remake de Renascer, em 2024, e aparecia junto desde então, até o fim do relacionamento. Os boatos de uma possível volta surgiram durante a turnê musical da novela Três Graças, na qual contracenaram juntos. No show, fizeram duetos e pareciam bastante próximos.

Não foi a primeira vez que os dois se separaram e voltaram. Em 2025, também durante o Carnaval, anunciaram que não estavam juntos e, em maio do mesmo ano, reataram.

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