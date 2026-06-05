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Famosos Sophie Charlotte e Xamã são vistos de mãos dadas e alimentam rumores de reconciliação Casal tinha se aproximado nos bastidores do remake de Renascer, em 2024, e aparecia junto desde então, até o fim do relacionamento

Em meio a rumores de uma possível reconciliação, Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados de mãos dadas enquanto faziam compras em shopping no Leblon, no Rio, nesta quinta-feira, 4.

O casal que havia confirmado a separação durante o Carnaval deste ano apareceu juntinho em uma joalheria do centro comercial, onde foram vistos provando peças e carregando sacolas de algumas lojas. Eles foram fotografados pela AgNews e as fotos foram publicadas pela revista Quem.

Sophie Charlotte e Xamã passeando pelo shopping pic.twitter.com/cKbLsrtjwT — Para Sophie Charlotte (@soldasophie) June 4, 2026

O casal tinha se aproximado nos bastidores do remake de Renascer, em 2024, e aparecia junto desde então, até o fim do relacionamento. Os boatos de uma possível volta surgiram durante a turnê musical da novela Três Graças, na qual contracenaram juntos. No show, fizeram duetos e pareciam bastante próximos.

Não foi a primeira vez que os dois se separaram e voltaram. Em 2025, também durante o Carnaval, anunciaram que não estavam juntos e, em maio do mesmo ano, reataram.

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