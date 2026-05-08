A- A+

Novela Sophie Charlotte revela nervosismo em estreia da 'Turnê Três Graças' e anuncia projeto musical Durante a conversa com o Gshow, Sophie destacou o envolvimento musical do elenco e a emoção de dividir o palco com artistas da produção

A estreia da Turnê Três Graças transformou a noite desta quinta-feira 7, em um encontro entre música, televisão e fãs no Rio de Janeiro. Inspirado no universo da novela das nove, o projeto reuniu artistas do elenco e nomes da música brasileira em uma apresentação aberta ao público, marcada por performances ao vivo e homenagens à trajetória da trama.

Entre os destaques da noite esteve Sophie Charlotte, que participou do espetáculo ao lado de Belo e Xamã e emocionou o público ao comentar a experiência de transformar o encerramento da novela em um grande show. Em entrevista ao Gshow, a atriz afirmou que considera simbólica a conexão criada entre elenco e audiência através da música.

Durante a conversa com o Gshow, Sophie destacou o envolvimento musical do elenco e a emoção de dividir o palco com artistas da produção.

"A gente contou uma história muito verdadeira e o público veio. Muito simbólico", declarou a atriz. Ela também elogiou os colegas de elenco e músicos que participaram do espetáculo, como Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky.

Mesmo acostumada aos palcos, Sophie confessou que sentiu nervosismo antes da apresentação. Segundo ela, o frio na barriga acompanha a dimensão do momento vivido.

Novo EP com Tom Veloso

Além de celebrar o sucesso da turnê, Sophie Charlotte revelou que já prepara novos passos na música. Ao Gshow, a atriz confirmou que pretende lançar em breve um EP em parceria com Tom Veloso.

De acordo com Sophie, o projeto já está finalizado e aguarda apenas a definição das datas de lançamento e possíveis apresentações ao vivo. A atriz também não descartou a possibilidade de transformar o trabalho em uma futura turnê.

Show mistura novela e experiência musical

A Turnê Três Graças leva o universo da novela para fora das telas ao unir música ao vivo, performances do elenco e interação com o público. Antes das apresentações, os espectadores acompanham o último capítulo da trama em um telão, criando uma experiência coletiva em torno da produção escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

No show realizado no Rio de Janeiro, Belo e Xamã dividiram o palco com Sophie Charlotte, Alana Cabral, Gabriela Medvedovsky e Pedro Novaes. O evento também contou com participação especial de Péricles, enquanto a cantora Negra Li participa da apresentação marcada para São Paulo.

Além dos artistas no palco, famosos prestigiaram o evento na plateia. Grazi Massafera esteve entre os convidados da noite, assim como Letícia Spiller, que acompanhou a apresentação do filho, Pedro Novaes.

Apresentação chega a São Paulo

A próxima parada da Turnê Três Graças ocorre no dia 15 de maio, na Vibra São Paulo. O espetáculo terá Belo e Xamã como anfitriões e contará novamente com participações do elenco da novela.

Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera. Os preços variam entre R$ 49 e R$ 295, de acordo com o setor escolhido.

Veja também