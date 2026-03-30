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Lara Croft Sophie Turner sofre lesão em filmagens de "Tomb Raider" e série do Prime Video é paralisada Amazon MGM Studios confirmou que atriz precisará se recuperar, mas não informou quanto tempo deve durar a pausa

A atriz Sophie Turner sofreu uma lesão em um set da série “Tomb Raider”, segundo o jornal britânico The Sun. Por isso, a produção do Prime Video precisou ter suas filmagens interrompidas temporariamente.

Turner interpretará a heroína Lara Croft na nova adaptação do game. Ainda durante os treinamentos para o papel, no ano passado, ela descobriu um problema nas costas, situação agravada com as longas cenas de ação que o trabalho exige.

Em comunicado enviado ao portal Deadline, a Amazon MGM Studios confirmou que Sophie Turner “sofreu uma pequena lesão recentemente”, mas não explicou as circunstâncias. “Por precaução, a produção foi brevemente interrompida para que ela possa se recuperar. Esperamos retomar a produção o mais breve possível”, diz a nota.



De acordo com informações do The Sun, a pausa deve durar pelo menos um mês, podendo ser estendida para até seis meses. Não ficou claro se a interrupção afetará o cronograma da série, que deve estrear em 2027.

As filmagens começaram em janeiro. Também estão no elenco nomes como John Heffernan, Sasha Lus, Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, Bill Paterson, Paterson Joseph e Juliette Motamed.

Lançado como videogame em 1996, “Tomb Raider” já ganhou duas adaptações para o cinema. Angelina Jolie viveu a protagonista no filme "Lara Croft: Tomb Raider", de 2001, e Alicia Vikander deu vida à personagem em "Tomb Raider", de 2018.

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