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Música Sorriso Maroto confirmado na programação do Samba Recife 2026; saiba mais Samba Recife acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções

O Samba Recife anunciou, nesta sexta (12), mais uma atração de sua edição 2026: a banda Sorriso Maroto, uma das maiores referências do pagode nacional, está confirmada no festival para se apresentar no domingo, 27 de setembro, no Centro de Convenções.

Poucos grupos do gênero - que se popularizou nos anos de 1990 - conseguiram construir uma trajetória tão longeva quanto o Sorriso Maroto. São mais de duas décadas após sua formação inicial, emplacando sucessos entre as mais ouvidas e acumulando milhões de reproduções nas plataformas digitais.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é que o show reúna diferentes gerações. "Dos sucessos que ajudaram a consolidar a carreira do grupo aos hits mais recentes, o repertório deve embalar fãs de longa data e novos admiradores em um dos momentos mais aguardados do domingo".

Atrações confirmadas

No sábado (26), o público poderá conferir os shows de Thiaguinho, Péricles e Belo. Já no domingo (27), além do Sorriso Maroto, estão confirmados Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Raça Negra.

Com realização da Festa Cheia, o Samba Recife acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções.



Os ingressos estão à venda a partir de R$ 150, no site da Bilheteria Digital e na loja Esposende do Shopping RioMar. Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do evento nas redes sociais: @sambarecifeoficial.



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