Música Sorriso Maroto é atração na Arena North Way, em Paulista, no dia 22 de janeiro A banda, que acaba de lançar o álbum "Sorriso Maroto Como Antigamente", se apresenta com repertório do seu novo show

A banda de pagode Sorriso Maroto se apresenta Pernambuco no próximo dia 22 de janeiro, na na Arena North Way, em Paulista. No repertório, canções do novo show, incluindo músicas como "Volta Pra Casa" e "Como Antigamente", que integram o trabalho recém-lançado, “Sorriso Maroto – Como Antigamente”. O álbum conta com 13 faixas inéditas na voz do grupo, quase todas autorais. Também serão apresentados singles como "50 Vezes", que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, "100 Like"s, que alcançou o Single de Ouro, "Eu Topo" e todos outros sucessos.

Sobre a banda

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Prestes a completar 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos periódicos sem perder as referências.

Lançamento

O grupo acaba de lançar o álbum “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz da banda e quase todas autorais. O trabalho foi gravado em julho, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro, ao vivo, sem público e com uma estética de sessions minimalista. No projeto audiovisual, Bruno, Sergio, Cris, Vini e Fred ganham evidência com um jogo de luz pensando exclusivamente para a gravação, que têm como fundo, cavaletes com fotos de cada integrante mais novos (entre 14 e 16 anos, quando começaram a cantar), atualmente e como seriam mais velhos.

SERVIÇO

Show Sorriso Maroto

Local: Arena North Way | Shopping North Way

Data: Dia 22 de janeiro | Domingo

Horário: a partir das 15h

Preço: De R$70 a R$200

Vendas no site Bilheteria Digital

