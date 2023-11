A- A+

SHOW Sorriso Maroto embala "As Antigas" em show no Recife Grupo celebra 26 anos de carreira com apresentação neste domingo (26) na Área Externa do Centro de Convenções

E pensar tudo não passava de uma brincadeira entre amigos, depois do futebol e/ou para animar um churrasco… Quase três décadas depois, o grupo Sorriso Maroto segue em solo fértil no samba/pagode, indo além das gerações passadas e fazendo festa - e muita batucada - palcos País afora, no Recife inclusive, neste domingo (26), quando se apresenta na Área Externa do Centro de Convenções com o show da turnê "Sorriso Maroto - As Antigas".



Com início às 16h - e abertura dos portões uma hora antes - o show em solo pernambucano vai trazer à tona clássicos dos 26 anos de trajetória do grupo formado pelo quinteto Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr. (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal), Fred (percussão).





Hits como "Ainda Gosto de Você", "Primeira Namorada", "Sinais", "Me Olha nos Olhos" e "Disfarça", entre outros, vão compor o repertório do show que, decerto, será acompanhado por uma legião de fãs que seguem nostálgicos pelos clássicos do grupo, que para além da alegria de levar a música, também tomam a frente de ações solidárias.



Cuidados com a saúde oral

Pelas bandas de cá, o grupo promove a campanha "Espalhando Sorrisos", que consiste na doação de R$ 5 por cada ingresso vendido. O valor arrecadado vai ser direcionado para saúde oral de crianças, adolescentes e adultos do Recife.



A ação é realizada em parceria com produtoras locais e com ONGs da capital pernambucana, com o intuito de favorecer a inclusão social ao público que vive em vulnerabilidade social.

Serviço

Show de "Sorriso Maroto - As Antigas"

Quando: neste domingo (26), 16h

Onde: Área Externa Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 120 no site Ingresse e quiosques da Ingresso Prime (shoppings)

