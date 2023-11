Sorriso Maroto leva show da turnê nacional ao Centro de Convenções em novembro; confira a data

A- A+

No começo deste ano, o Sorriso Maroto anunciou algumas datas do projeto “Sorriso Maroto – As Antigas”, que tem viajado o Brasil levando um repertório com antigos sucessos. No dia 26 de novembro, é a vez de Pernambuco receber o quinteto, no Centro de Convenções, em Olinda.

Karaokê, tirolesa, totens interativos e roda gigante foram algumas das ativações usadas no Rio de Janeiro. “Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso “Sorriso in Rio das Antigas”, um mini Rock in Rio do Sorriso Maroto”, brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda.

Turnê nacional

Os números da turnê até aqui impressionam. Foram duas datas esgotadas no Rio de Janeiro (mais de 28 mil pessoas) e mais de 21 mil só em São Paulo, na primeira edição. Em Fortaleza e Manaus a banda recebeu mais de 18 mil pessoas cada, Belém, 17 mil e Belo Horizonte, onde foi gravado algumas cenas para o DVD, reuniu mais de 45 mil presentes, um recorde de público da festa. “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto - As Antigas”, comemora Bruno.

Segundo o cantor, o projeto estava guardado a sete chaves desde 2018, data em que fariam 20 anos de carreira. “Como fiquei doente, os planos foram adiados, mas esses cinco anos de espera serviram para amadurecermos essa ideia”, conta. O projeto piloto aconteceu no Maracanã, na “nossa área”, como define Bruno. Os quase 10 mil ingressos esgotaram em 30 minutos e a pedido do público, o Sorriso organizou uma segunda edição, dessa vez para 16 mil pessoas.

Campanha Espalhando Sorrisos

Em 2023, o Sorriso Maroto decidiu assumir a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade. O carro chefe desse compromisso social é o programa “Espalhando Sorrisos”, um projeto que vai promover a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade.

Será doado 5 reais de cada ingresso dos shows da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” e com o valor total, o projeto vai custear um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos.

Em cada cidade o projeto vai mapear ONGs engajadas com a causa. Já foram atendidos os projetos: Por 1 Sorriso (São Paulo), Projeto Saúde Bucal do Departamento de Cidadania da Portela (Rio de Janeiro), Projeto Ores (Petrópolis) e Sorrisos Dos Rios (Belém).

Entre os valores arrecadados estão mais de 20 mil reais no Rio de Janeiro, quase 30 mil em São Paulo, mais de 13 mil em Fortaleza e 8 mil e 7 mil, em Manaus e Belém, respectivamente. Em Belo Horizonte, a arrecadação bateu recorde, com 170 mil reais. Em Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, a arrecadação alcançou quase 50 mil cada.

“Esse é um desejo antigo do Sorriso. A gente já tinha um projeto com a turnê A.M.A que, infelizmente, a pandemia inviabilizou, de criar ações de cunho solidário”, conta Bruno. “Mas o desejo de ajudar, através dos nossos shows, não acabou e agora a gente trouxe para essa turnê que está viajando o Brasil todo e reunindo milhares de pessoas”, completa. “Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda, isso sem dúvida nos move”, finaliza o vocalista.

SERVIÇO

Sorriso Maroto – As Antigas

Local: Centro de Convenções

Data: Dia 26 de novembro | domingo

Horário: 16h

Preços: De R$110 a R$810

